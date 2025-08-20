Dino diz que sua decisão 'não tem a ver' com queda de bancos na Bolsa

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou hoje que sua decisão que veda a aplicação de sanções internacionais automaticamente no Brasil não tem "nada a ver" com a queda dos valores de mercado dos bancos brasileiros na Bolsa.

O que aconteceu

Ministro minimizou o impacto de sua decisão. Ele falou que foi "uma obviedade" e "uma coisa não tem nada a ver com a outra", em discurso durante evento no TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Ele citou medida ao discorrer sobre os desafios do Judiciário. Segundo ele, nenhuma decisão tomada por um tribunal ou autoridade estrangeiros deve ser aplicada automaticamente no Brasil sem ter sido chancelada por autoridades brasileiras.

Proferi uma decisão ontem, anteontem. Essa que dizem que derrubou os mercados. Não sabia que eu era tão poderoso: R$ 42 bilhões de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra.

Foi uma decisão entre tantas obviedades do princípio da territorialidade. Conteúdo nada heterodoxo, mera repetição de conceitos assentados no mundo.

Flávio Dino, ministro do STF, em discurso hoje no TST

Dino cita JBS para explicar situação. O ministro deu um exemplo hipotético envolvendo a JBS para fazer uma provocação. Ele sugeriu a hipótese de a Justiça do Trabalho exigir que a empresa JBS nos EUA seguisse o modelo de contratação brasileiro pelo fato de a companhia ser brasileira.

Há uma grande empresa brasileira, a JBS, que opera atualmente nos EUA fortemente, inclusive com plantas industriais. Eu fico pensando: imaginem se o TST emitisse uma decisão, ou uma súmula, um enunciado, dizendo que, para as relações trabalhistas lá contraídas, como a empresa é brasileira, vale a lei brasileira. É uma ideia, uma sugestão, mas tenho a impressão de que não seria bem aceita.

Flávio Dino, em fala durante evento no TST

Temor no setor bancário

Decisão não cita Lei Magnitsky, mas levantou questionamentos sobre a situação dos bancos brasileiros. Como os Estados Unidos aplicaram sanções ao ministro Alexandre de Moraes com base nessa legislação, o setor bancário brasileiro teme que possa sofrer sanções no Estados Unidos caso mantenham contas bancárias ou outras atividades financeiras do ministro.

Magnitsky foi criada para punir pessoas que violaram direitos humanos. Até o britânico William Browder, idealizador da legislação, afirmou que ela não deveria ser aplicada a Moraes. A punição prevê a exclusão da pessoa sancionada de todo o sistema bancário internacional, o que incluiria cartões de crédito, e acesso a contas bancárias e transações em dólar.

Os bancos que desrespeitarem isso estariam sujeitos a duras sanções. Poderiam ser aplicadas pesadas multas e até a proibição de operar no sistema bancário internacional.

Como os bancos brasileiros são interligados ao sistema internacional e até possuem filiais nos Estado Unidos, a possibilidade de punição causa apreensão no setor. Ontem, o valor de mercado das instituições bancárias brasileiras despencou. Ainda não há nenhuma confirmação de que o Banco do Brasil, responsável pelos pagamentos dos ministros do STF, tenha cancelado alguma conta do ministro. Em nota, o BB se limitou a afirmar que respeita a legislação dos países onde atua.