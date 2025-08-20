Quem são os seis desaparecidos no Paraná após cobrança de dívida

A Polícia Civil busca há 15 dias os três amigos que desapareceram em Icaraíma, no interior do Paraná, no último dia 5, após serem contratados para cobrar uma dívida de R$ 255 mil no município. Além deles, o homem apontado como o responsável por contratar o serviço e dois suspeitos também seguem desaparecidos.

Robishley Oliveira

Esposa de Robishley Hirnani de Oliveira procurou a polícia para prestar queixa. Segundo ela, a dívida era referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ele e os dois amigos saíram de carro de São José do Rio Preto (SP) no dia anterior ao desaparecimento.

Rafael Marascalchi

Rafael Juliano Marascalchi publicava fotos com a família em viagens e na igreja. Um dos últimos posts é uma homenagem à esposa dele. "Parabéns, meu amor. Feliz Dia das Mães. Te amo", escreveu.

Foi ele quem tirou a foto ao lado dos amigos a caminho de Icaraíma.

Diego Henrique Afonso

É o terceiro integrante do grupo que se organizava para cobrar dívidas. Não há detalhes sobre sua vida pessoal.

Alencar Souza

Alencar Gonçalves de Souza contratou o serviço dos três amigos, segundo a polícia. Ele é produtor rural e um homem pacato, descreve a família. "O pecado do Alencar foi confiar demais", disse um familiar, sob anonimato, ao site paranaense OBemdito. Alencar é casado e caçula de três irmãos.

Antônio Buscariollo

Foragido e suspeito de envolvimento no desaparecimento dos amigos. O idoso de 66 anos foi eleito suplente de vereador de Icaraíma em 2020 pelo PSD. Em 2024, Antônio se candidatou novamente, mas perdeu a eleição.

Ele declarou à Justiça Eleitoral R$ 108 mil em bens. São dois lotes rurais, de R$ 48 mil e de R$ 50 mil, e um carro no valor de R$ 10 mil.

Antônio tem antecedente criminal por posse ilegal de arma de fogo.

Paulo Buscariollo

Filho de Antônio, Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22, está foragido e também é considerado suspeito nos desaparecimentos. Ele e o pai chegaram a prestar depoimento à polícia, mas negaram envolvimento e fugiram após serem liberados.

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Paraná

Cobrança de dívidas

Familiares dos três amigos desaparecidos contaram à polícia que eles faziam cobranças de dívidas há cerca de 13 anos. Trio usava de meios agressivos e persuasórios durante a cobrança da dívida, segundo a polícia.

Apesar disso, a família afirma que eles não utilizavam armas de fogo. "Eles buscam aquelas dívidas que não têm mais expectativa de recebimento e fazem, nas palavras da família, uma pressão sobre aqueles devedores para que eles façam o pagamento", explicou o delegado Gabriel Menezes.

Serviço era ofertado para credores que estavam com dificuldade de receber o valor. "Os três têm até algumas conduções para a delegacia, fruto de desentendimentos no momento dessas cobranças, mas nunca uma prisão por porte de arma de fogo, por ter agredido alguém, ou seja, a família relata que, de fato, é um serviço, uma cobrança de dívida, algo não convencional, mas nunca acompanhado de violência, de arma de fogo", acrescentou Menezes.

Os quatro podem ter sido vítimas de uma emboscada dos devedores. A dívida a ser paga seria parcelada em dez vezes de R$ 25 mil.