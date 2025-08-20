Decisão de Dino não resolve sanção de Lei Magnitsky, diz advogado do Ibram

A decisão do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), sobre a tragédia de Mariana (em MG) não tem aplicação imediata nas sanções dos EUA contra Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky, disse ao UOL News o advogado Walfrido Warde, que representa o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e é um dos autores da ação.

Dino determinou que decisões judiciais, leis, decretos, ordens executivas de Estados estrangeiros não têm eficácia imediata no Brasil ao decidir sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e citou que, independentemente da decisão do caso Mariana na Inglaterra, os municípios estão vinculados ao ordenamento jurídico brasileiro. Assim, qualquer sentença no exterior deve ser analisada pelo STF.

Em nenhum momento o ministro Dino faz uma interpretação extensiva da Constituição para tratar - e aqui podemos falar abertamente - da sanção imposta ao ministro Moraes. Em nenhum momento ele faz menção. Ele fala da necessidade cada vez mais premente de se defender a soberania e o sistema de justiça brasileiro.

A Constituição do Brasil determina que decisões produzidas fora do Brasil, por autoridades de fora do Brasil, de outra jurisdição, só têm efeito no Brasil mediante a recepção do nosso sistema de justiça. Walfrido Warde, advogado do Ibram

Warde explicou que, se alguém for sancionado pela Lei Magnitsky nos Estados Unidos, um banco brasileiro não deveria, em tese, encerrar a conta ou bloquear recursos dessa pessoa, já que esse ato administrativo do presidente norte-americano não tem validade no Brasil e só teria eficácia caso fosse reconhecido pelo sistema de justiça brasileiro.

Essa é a interpretação óbvia que qualquer operador de direito minimamente treinado terá. Todavia, se um banco descumprir as determinações da Magnitsky, ele será proscrito no sistema internacional, então é esse o problema.

Entender que essa decisão da ADPF 1178 tem aplicação imediata para resolver um problema de quem foi sancionado pela Lei Magnitsky por ordem dos Estados Unidos é uma interpretação muito elástica, que não é possível de ser feita. Não é correta, no meu modo de ver. Walfrido Warde, advogado do Ibram

O advogado do Ibram também defendeu que, em sua decisão, o ministro Dino apenas fez valer a legislação brasileira e explicou o objetivo da ação do Ibram.

O que o Ibram pretendia nessa ação era simplesmente que entes da administração pública, em especial, municípios fossem proibidos de acessar uma jurisdição estrangeira, ou seja, um foro fora do Brasil, na Inglaterra, para demandar contra empresas que tem sede no Brasil por atos que praticaram no Brasil. Basicamente foi isso.

Dino não inovou em nada, ele simplesmente deu uma decisão à luz, conforme a legislação brasileira.

Walfrido Warde, advogado do Ibram

