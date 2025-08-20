Topo

CPMI do INSS: Em derrota do governo, oposição escolhe presidente e relator

Senador Carlos Viana é o presidente da CPMI do INSS - Edilson Rodrigues/Agência Senado
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

20/08/2025 12h06Atualizada em 20/08/2025 12h52

O oposicionista senador Carlos Viana (Podemos-MG) venceu o governista Omar Aziz (PSD-AM) e se tornou presidente da CPMI do INSS. Ele escolheu como relator o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL).

O que aconteceu

Viana teve 17 votos. O segundo colocado fez 14 votos. Quando o resultado foi proclamado, os parlamentares da oposição começaram coros contra o PT.

O presidente da CPMI coordena os trabalhos. Cabe a ele marcar sessões para ouvir testemunhas e comandar reuniões internas com integrantes da comissão. Ele afirmou que não aceitará desrespeito com pessoas que forem ouvidas - confusões não são raras em comissões.

O resultado representa um derrota para o governo. A intenção da base de Lula é fazer a CPMI o menos bombástica possível para não devolver a fraude bilionária do INSS ao noticiário.

Já a oposição pretende abafar o tarifaço com a CPMI. A ideia é trazer informações novas e criar fatos políticos que façam a opinião pública prestar menos atenção às sanções impostas pelos Estados Unidos com apoio do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o que tem gerado desgaste à direita.

A fraude no INSS é um tema sensível ao Planalto. Lula tentava recuperar a aprovação quando o escândalo estourou, levando à queda do presidente do INSS e do então ministro da Previdência Social.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) minimizou a derrota. Ele disse que o governo tem maioria e conseguirá comandar a aprovação e rejeição de quem será ouvido e dos documentos a serem solicitados. O parlamentar ressaltou que o governo tem interesse em esclarecer o assunto.

Relator é bolsonarista

O presidente da CPMI indicou Alfredo Gaspar como relator. Caberá a ele produzir o documento final com possíveis pedidos de indiciamento e solicitação de mais investigações a Polícia Federal e Ministério Público.

Gaspar é bolsonarista. Ele foi o relator do pedido de suspensão do processo criminal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) por tentativa de golpe de Estado.

O texto entregue por Gaspar cria brechas para livrar Jair Bolsonaro. O caso está na Câmara dos Deputados e este entendimento foi vencedor na Comissão de Constituição e Justiça.

O vice-presidente não foi indicado. Não havia definição por parte da oposição e a indicação do escolhido ficará para a próxima sessão, a ser realizada na semana que vem.

Articulação na madrugada

A manobra que deu o comando da CPMI à oposição ocorreu entre a noite de ontem e hoje. A bancada de deputados do PL se reuniu às 21h45 e ficou decidido que haveria um único candidato para não dividir os votos.

Eduardo Girão (Novo-CE) aceitou desistir de tentar a presidência. O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, jantou com Viana para acertar como seria a sequência da articulação.

Presidentes de partidos foram procurados. As reuniões se prolongaram até as 3h e foram reunidos os 17 votos que deram o comando da CPMI à oposição.

Alcolumbre e Motta contrariados

O presidente do Senado e da Câmara participaram da articulação derrotada. As posições que ambos tinham assumido ajudavam o governo federal a não dar notoriedade à comissão.

Omar Aziz havia sido uma indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ele é bastante alinhado com o Planalto, tem indicação de ministro e jamais deu esperanças de a direita aprovar a anistia e impeachment de Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participou da indicação de quem seria o relator. O escolhido era o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) e a tendência seria um relatório ameno em relação ao governo. Ele inclusive divulgou em suas redes o nome do indicado, que foi ignorado assim que a oposição assumiu o comando da CPMI.

Notícias

