Como o metabolismo reage quando seu corpo começa a perder peso?

O processo de emagrecimento saudável começa, em geral, com uma reeducação alimentar, combinada à prática regular de atividade física e, principalmente, com apoio de especialistas. A ideia principal é criar um déficit calórico (consumir menos energia do que o corpo gasta) sem comprometer a ingestão de nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais.

Quando você inicia uma dieta balanceada com menor valor calórico, o corpo passa a buscar energia em suas reservas, principalmente de gordura. Porém, essa adaptação não é imediata. No começo, pode haver perda de líquidos e até mesmo de massa muscular, especialmente se o plano alimentar estiver muito restritivo ou se faltar estímulo muscular adequado.

Durante esse período, o metabolismo também sofre alterações. O corpo pode reduzir o ritmo metabólico como forma de proteção, interpretando a redução calórica como um sinal de escassez. Por isso, o emagrecimento precisa ser gradual e supervisionado.

A taxa de perda ideal varia entre 0,5 kg a 1 kg por semana, mas pode chegar a 2 kg em casos de obesidade grau 1 ou mais, segundo a Abeso (Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica).

Metabolismo e qualidade do emagrecimento

Mais importante do que a quantidade de peso perdido é o tipo de tecido que está sendo eliminado. O emagrecimento saudável deve focar na perda de gordura corporal, com o mínimo de impacto sobre a massa muscular. É que os músculos são aliados do metabolismo: quanto mais massa magra você preserva (ou conquista com o treino), mais eficiente será seu gasto calórico, mesmo em repouso.

Nesse sentido, a prática regular de exercícios físicos, aeróbicos e de força, é fundamental. Ela ajuda a manter ou aumentar a massa magra, melhora a sensibilidade à insulina, equilibra os níveis hormonais e contribui para o bem-estar físico e emocional. Além disso, ela induz adaptações celulares e metabólicas que facilitam a manutenção do peso a longo prazo.

É importante ressaltar que a balança, sozinha, não reflete todo esse processo. O número pode não mudar, ou até subir, mesmo com redução de gordura, devido ao ganho muscular. Outras formas de acompanhar a evolução incluem medir a circunferência abdominal, observar como as roupas vestem e avaliar o próprio corpo no espelho. A composição corporal, e não apenas o peso bruto, deve ser o foco principal.

Imagem: iStock

Perigos da perda rápida e boas estratégias

Embora muita gente deseje resultados rápidos, a perda de peso acelerada e sem acompanhamento é desaconselhada. Dietas extremamente restritivas podem causar desnutrição, perda acentuada de massa muscular, queda de cabelo, fadiga, diminuição da densidade óssea e até o surgimento de cálculos biliares. Além disso, aumentam o risco de efeito sanfona e de impactos negativos sobre o metabolismo.

Em contrapartida, a adoção de hábitos sustentáveis, como beber mais água, reduzir ultraprocessados, priorizar frutas, verduras e alimentos integrais, traz benefícios duradouros para a saúde. Pequenas mudanças na rotina, como caminhar mais ou escolher uma atividade física prazerosa, também fazem diferença no processo.

De modo geral, a recomendação para a perda de peso realista e saudável é reduzir de 5% a 10% do peso corporal em até seis meses. Esse resultado já é suficiente para melhorar diversos marcadores de saúde, como colesterol, glicemia e pressão arterial.

Se o emagrecimento acontecer sem causa aparente, com perda superior a 10% do peso em seis meses, é importante buscar avaliação médica, pois pode haver alguma condição clínica de base.

*Com informações de reportagem publicada em 17/10/2023 e 28/04/2021