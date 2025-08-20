'Quero ser juíza': como é a república para quem fez 18 e não foi adotado

Aos 19 anos, Tamires dos Santos deixou a vida em um abrigo sem ter passado por adoção.

À procura de um lar, buscou ajuda no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e, poucos dias depois, estava na República Jovem —uma moradia subsidiada para quem, como ela, precisa construir a vida adulta do zero.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Hoje, divide a casa em São Paulo com outras cinco jovens, trabalha como diarista e se prepara para o Enem alimentando um sonho: tornar-se juíza.

Quando a gente está na casa de alguém que a gente conhece, ficamos muito acomodados. Aqui na República dá essa mexida. Você precisa cuidar da sua saúde, ir ao médico, estudar, precisa pensar no futuro -- porque aqui a gente tem um tempo contado, é determinado. (...) Aqui, constroem totalmente a autonomia. Sou eu quem faço minha comida, limpo meu quarto. Eu já tenho essa autonomia e é algo que eles exigem antes de entrarmos aqui. Então, para mim, esse processo de chegar à República Jovem foi tranquilo.

Tamires dos Santos, 19

A República Jovem é direcionada a quem saiu do sistema de acolhimento institucional e não passou por processos de adoção. O programa oferece moradia subsidiada e orienta esses jovens adultos, entre 18 e 21 anos, a se preparar para uma vida autônoma.

Estar ali é uma provocação, como se alguém dissesse: 'agora é assim'. Criamos a autonomia a partir do hábito mesmo, não é nem cobrado dos técnicos que trabalham lá. É um sentimento de 'Cara, sou eu e eu'. É para começar a criar hábitos para a vida adulta.

Tamires dos Santos, 19

Antes de chegar à República, Tamires havia passado pelo Saica, o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, em 2023 durante um ano. Depois morou em um terreiro de candomblé.

Por decisão própria, se mudou, mas ainda frequenta o mesmo centro religioso que a acolheu.

Casa é dividida com mais cinco meninas Imagem: UOL

Agora, ela compartilha a casa com outras meninas da mesma faixa etária. Todas elas podem permanecer na República até os 21 anos.

"Sou muito comunicativa, então para mim é fácil fazer amizade. Desde o primeiro dia, sempre falei com todo mundo e as meninas me recepcionaram muito bem aqui", conta.

Apesar de a moradia ser subsidiada, Tamires trabalha como diarista para arcar com outros custos de vida e guardar dinheiro para daqui a três anos, quando tiver de deixar a República. Enquanto isso, ela se prepara para o Enem.

A expectativa é ingressar em uma faculdade de direito.

Quero ser juíza. Então, é um longo caminho pela frente. Agora meu projeto é estudar, ir juntando dinheiro, para daqui a uns dois anos ir para a minha própria casa e não precisar de ajuda de ninguém.

Tamires dos Santos, 19

Como funciona?

Estante com livros recebidos de doações para jovens da República Imagem: UOL

O programa é voltado a adolescentes que não foram adotados ou estão em situação de vulnerabilidade. São jovens que atingem a maioridade estando em serviços de acolhimento. Alguns já estão inseridos no mercado de trabalho, outros ainda não.

O serviço recebe os jovens numa perspectiva muito inicial mesmo, de vida, de liberdade. É uma perspectiva de: 'o que eu vou fazer agora', quando eles já não têm mais profissionais orientando e nem educadores. Eles chegam aqui e vão construindo a autonomia na República.

Aline Franco de Carvalho, assistente social técnica

Os jovens podem permanecer na República somente até os 21 anos. Nesse período, eles recebem orientações sobre autonomia, educação, escolaridade e empregabilidade. As casas têm regimentos internos e regras mínimas de convivência, como estar até meia-noite em casa nos dias de semana. Cada grupo também pode levar demandas para serem trabalhadas com os agentes sociais.

Falamos também sobre vínculos familiares quando necessário. Às vezes, mesmo quando uma criança fica em um serviço de acolhimento, eles ainda mantêm um diálogo com a família, mesmo que eles não queiram retornar para a residência desses familiares. Então, trabalhamos a questão da saúde física, mas também da psicológica. São atendimentos individuais, mas também assembleias, com todos os jovens, para questões que eles vivenciam nas casas.

Aline Franco de Carvalho, Assistente Social Técnica

Expectativa é de que o jovem saia preparado para a vida. Um dos pilares que as Repúblicas trabalham é o da educação financeira. Segundo Aline, ao longo dos anos na República, o jovem é estimulado a guardar dinheiro para deixar a casa.

No último ano, trabalhamos a saída desse jovem. Então, incentivamos eles a procurarem casas e apartamentos para alugar e dar suporte para eles buscarem esse novo lar. Sempre visando a autonomia. Nós já tivemos saídas com jovens cursando faculdade, o que é muito bacana.

Aline Franco de Carvalho, assistente social técnica

Em São Paulo, a primeira República Jovem foi inaugurada em 2007, em Santo Amaro. Uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social prevê que estados e municípios devem oferecer repúblicas para jovens de até 21 anos que vierem de serviço de acolhimento. Atualmente a rede paulistana conta com 126 vagas em 10 unidades distribuídas em Pirituba, Casa Verde, Ipiranga, Capela do Socorro, Penha, Itaquera, Aricanduva, Ermelino Matarazzo, Lapa e Pinheiros, na zona oeste. A atual taxa de ocupação das Repúblicas é de 61%.