Com influência da IA, relatos de exploração sexual crescem 19% no Brasil

O número de relatos de abuso e exploração sexual no Brasil cresceu 19% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (20), pelo SaferNet, canal parceiro do Ministério Público Federal (MPF).

O que aconteceu

Entre 1° de janeiro e 31 de julho deste ano, o canal de denúncias registrou 49,3 mil notificações de possível abuso e exploração sexual infantil - 64% do total de quase 77 mil denúncias da plataforma no período.

O relatório inédito alerta para o "aumento preocupante" na veiculação de materiais abusivos na internet. Um dos casos de notoriedade foi exposto pelo youtuber Felca, no início deste mês.

O documento alerta ainda o aumento no uso da Inteligência Artificial (IA) na criação de materiais de abuso sexual infantil. A produção de conteúdo ilegal acontece tanto por meio da manipulação de imagens reais quanto da produção de conteúdos hiper-realistas totalmente sintéticos.

"Tratar conteúdos sintéticos como 'menos graves' é um erro. O impacto psicológico e social é comparável ao de abusos com vítimas reais. A IA amplia o alcance da violência e acelera sua circulação em redes sociais, sites e aplicativos de mensagens", afirma Juliana Cunha, diretora da SaferNet.

As imagens criminosas incluem tanto influenciadores mirins, atrizes e pessoas anônimas para criar representações totalmente artificiais de crianças e adolescentes. Os conteúdos envolvem vídeos, fotografias, desenhos, animações, textos e áudios.