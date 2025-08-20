'Fiz agachamento na academia e não vazou': coletor menstrual está por R$ 47

Um dos modelos de coletor menstrual que têm feito sucesso entre consumidores é da marca Violeta Cup. O modelo custa menos de R$ 50 e é acompanhado de uma caneca para higienização do acessório.

Como o próprio nome da marca sugere, está disponível na cor violeta, mas também transparente, amarelo, azul, rosa e vermelho — os preços variam conforme a tonalidade escolhida. Para esclarecer dúvidas, detalhamos adiante como usar o produto e o que diz quem já o utilizou.

O que o fabricante diz sobre o produto

Modelo fabricado com silicone de uso médico;

Promete ser macio e flexível, para se adaptar bem ao corpo durante o uso;

É hipoalergênico, ou seja, produzido de forma a minimiza o risco de alergias;

Tem formato que facilita o momento de colocar e retirar o coletor.

O modelo está disponível em dois tipos:

Tipo A, para pessoas a partir de 30 anos ou com filhos, e/ou com colo do útero de altura média e alta;

Tipo B, para pessoas com até 29 anos e sem filhos, e/ou com colo do útero de altura baixa;

O que diz quem o comprou

Até o momento, mais de 2.200 avaliações foram somadas na Amazon. A pontuação média dos consumidores ficou em 4.6 (do total de cinco).

Provavelmente o melhor coletor que comprei nos últimos dez anos. Encaixe fácil, material e ajuste excelente, sem qualquer incômodo físico (que é o esperado para esse tipo de produto, mas nem sempre oferecido por outras marcas). E a caneca para higienização também é muito útil e prática. Mariana G.

Não estava colocando fé, mas foi a melhor coisa da vida que eu investi. Fácil de colocar (foi difícil no início, mas já paguei o jeito) e não incomoda. Para testar, fiz até uma série de agachamentos, já que faço academia, e não sai do lugar, não vaza. Ash

Nas primeiras impressões já posso dizer que, em relação à flexibilidade, é de confiança. Achei ideal para quem, na correria do dia a dia, não consegue ficar tirando para lavar. Ótimo também para quem pratica atividades físicas e ele precisa estar bem firme no local. Bruna

Pontos de atenção

A principal queixa de consumidores é sobre a rigidez do material, que torna mais difícil a retirada.

Estou há uma semana usando e nada de vazamentos e rapidinho ele abre. Não dou cinco estrelas pois eu achei um pouco difícil para retirar, tem que fazer bastante força na pelve. Nicole

Eu gostaria de rasgar elogios, porque, de fato, entrega o que promete, Porém, o material é muito rígido, não facilitando principalmente na hora de retirar. T. Araújo

O coletor tem um bom custo-benefício, porém o material é um pouco mais firme comparado com outras marcas. Senti um pouco de dificuldade de tirar. Marília Lima

Como usar esse coletor menstrual

Primeiramente, ferva o coletor durante cinco minutos em água no micro-ondas (com a caneca inclusa no kit);

Em seguida, limpe o coletor com sabão neutro;

Escolha uma posição confortável e experimente dobrar para colocar o copinho no canal vaginal;

Se tiver dificuldade, utilize um lubrificante à base de água para ajudar;

O coletor pode ser usado em até 12 horas (a depender do seu fluxo menstrual);

Retire-o para esvaziar;

Lave em água corrente e coloque-o novamente;

No final do ciclo menstrual, ferva o coletor de novo e guarde-o para a próxima menstruação;

É recomendado que ele seja guardado na sacolinha que o acompanha na embalagem.

