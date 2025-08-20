Topo

China mantém taxas de empréstimo de referência

20/08/2025 08h16

XANGAI (Reuters) - A China manteve as taxas de juros de referência para empréstimos pelo terceiro mês consecutivo nesta quarta-feira, em linha com as expectativas do mercado, com as autoridades sinalizando que não têm pressa em fornecer estímulos monetários apesar de uma série de dados econômicos decepcionantes recentes.

A taxa primária de empréstimo (LPR) de um ano foi mantida em 3,0%, enquanto a LPR de cinco anos ficou inalterada em 3,5%.

Em uma pesquisa da Reuters com 23 participantes do mercado realizada esta semana, todos previram manutenção das duas taxas.

As determinações constantes da LPR destacam a preferência do banco central por políticas estruturais direcionadas para apoiar setores específicos da economia, em vez de recorrer a um afrouxamento monetário amplo.

O abrandamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China também reduziu a urgência de mais estímulos, já que as duas maiores economias do mundo concordaram em prorrogar uma trégua tarifária por mais 90 dias.

No último relatório trimestral de política monetária, o banco central disse que implementaria e aperfeiçoaria uma política monetária moderadamente frouxa, ao mesmo tempo em que advertiu contra a ociosidade de fundos no sistema bancário.

