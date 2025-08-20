China exibirá grande número de tropas e armas de alta tecnologia em desfile da 2ª Guerra Mundial

Por Mei Mei Chu e Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - A China realizará um grande desfile militar no próximo mês no centro de Pequim para comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial após a rendição do Japão, mobilizando dezenas de milhares de pessoas e exibindo armas nunca antes vistas.

Centenas de aeronaves, incluindo caças e bombardeiros, bem como armamentos de alta tecnologia, como armas de ataque de precisão capazes de viajar a cinco vezes a velocidade do som, serão apresentados no desfile, disseram autoridades militares em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

O desfile, o segundo desse tipo desde 2015 para comemorar a rendição formal das forças japonesas em setembro de 1945, será uma demonstração da força militar da China, já que alguns de seus vizinhos e nações ocidentais observam com preocupação a projeção de poder do Exército de Libertação Popular nos últimos anos.

Desde caminhões equipados com dispositivos para derrubar drones, novos tanques e aeronaves de alerta antecipado para proteger os porta-aviões da China, os adidos militares e analistas de segurança dizem que estão prevendo uma série de novas armas e equipamentos no desfile.

Os acréscimos ao seu conjunto de mísseis em expansão, especialmente as versões antinavio e as armas com capacidade hipersônica, serão observados de perto enquanto os Estados Unidos e seus aliados se preparam para enfrentar a China em qualquer conflito regional futuro.

"(As armas e os equipamentos) demonstrarão plenamente a capacidade robusta de nossos militares de se adaptarem aos avanços tecnológicos, aos padrões de guerra em evolução e de vencerem guerras futuras", disse Wu Zeke, vice-diretor do desfile militar, aos repórteres.

De acordo com as autoridades militares, os novos armamentos que serão lançados no desfile representarão uma parcela significativa dos que serão exibidos.

O número exato de tropas, armas e equipamentos a serem exibidos não foi divulgado.

"DIA DA VITÓRIA"

O desfile do "Dia da Vitória", com cerca de 70 minutos de duração, no dia 3 de setembro, composto por 45 formações de tropas, será apresentado pelo presidente Xi Jinping na Praça da Paz Celestial, ao lado de vários líderes e dignitários estrangeiros, incluindo o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que também participou do desfile de 2015.

No último desfile da Segunda Guerra Mundial, mais de 12.000 soldados, incluindo contingentes de Rússia, Belarus, Mongólia e Camboja, marcharam pela cidade ao lado de veteranos. Pequim também mobilizou mais de 500 peças de equipamento militar e 200 aeronaves.

Muitos líderes ocidentais evitaram o evento de 2015, desconfiados da mensagem que a China enviaria com sua exibição de poderio militar. O então primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, se recusou a participar.

Os participantes estrangeiros na época incluíam o ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Nenhuma informação sobre as tropas estrangeiras participantes ou a presença de líderes estrangeiros foi divulgada na coletiva de imprensa.

As autoridades intensificaram a segurança no centro de Pequim desde os primeiros ensaios deste mês, estabelecendo postos de controle, desviando o tráfego rodoviário e fechando shopping centers e edifícios comerciais.

Até o momento, Pequim realizou dois ensaios em grande escala nos finais de semana de 9 e 10 e 16 e 17 de agosto, com a participação de 22.000 e 40.000 pessoas, envolvendo tropas, policiais e espectadores.

Os preparativos para o desfile estão basicamente concluídos, disseram as autoridades nesta quarta-feira.

(Reportagem de Mei Mei Chu e Joe Cash; Reportagem adicional de Gregory Torode, em Hong Kong)