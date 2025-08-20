Topo

Notícias

China e India se comprometem a retomar voos após visita diplomática

20/08/2025 01h28

China e Índia anunciaram a retomada dos voos diretos em uma nova aproximação bilateral após a visita à cidade de Nova Délhi do chefe da diplomacia de Pequim.

A visita à Índia do ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, também permitiu avanços na questão da disputa fronteiriça, a retomada dos vistos de turismo e o avanço do comércio.

Em uma reunião entre Wang e o conselheiro indiano de Segurança Nacional, Ajit Doval, os dois países concordaram em "explorar a possibilidade de avançar nas negociações para a demarcação da fronteira". Também definiram a reabertura de três mercados comerciais fronteiriços, segundo a agência estatal chinesa Xinhua. 

As relações entre os dois países mais populosos do mundo se deterioraram após um confronto mortal na fronteira em 2020.

As nações iniciaram uma reaproximação em outubro do ano passado, quando o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping, pela primeira vez em cinco anos durante uma reunião de cúpula na Rússia. 

Modi pretende viajar em breve à China, em sua primeira visita ao país desde 2018.

Wang, por sua vez, viajará agora para o Paquistão, rival da Índia e um dos aliados mais próximos da China na região.

"Índia e Paquistão são vizinhos importantes da China. Estamos dispostos a aumentar a cooperação amistosa com os dois países e esperamos que as divergências entre eles sejam administradas de forma adequada", comentou na terça-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning.

sam/je/tym/mas/arm/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Justiça colombiana suspende prisão domiciliar do ex-presidente Uribe

Japão recebe líderes africanos para estabelecer posição como alternativa à China

Lilia Guerra e o racismo entre mantas e lençóis

Israel aprova convocação de 60.000 reservistas para tomar a Cidade de Gaza

Novas chuvas deixam mais de 20 mortos no Paquistão

Lei Magnitsky: governo poderia usar MP para proteger bancos, diz professor

'Quero ser juíza': como é a república para quem fez 18 e não foi adotado

'Não pensávamos nos riscos': trilha ilegal ainda atrai aventureiros em SP

Quem são os seis desaparecidos no Paraná após cobrança de dívida

Centrão escanteia filhos de Bolsonaro e calcula rotas para 2026

Taxistas de SP devem atualizar tabela de preços até 20 de outubro