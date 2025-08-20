China considera stablecoins lastreadas em iuan para impulsionar uso global da moeda, dizem fontes

(Reuters) - A China está considerando permitir o uso de stablecoins lastreadas em iuan pela primeira vez para impulsionar a adoção mais ampla de sua moeda globalmente, disseram fontes familiarizadas com o assunto, em uma grande reversão de sua postura em relação a ativos digitais.

O Conselho de Estado - o gabinete da China - analisará e possivelmente aprovará um roteiro neste mês para o maior uso da moeda em todo o mundo, incluindo igualar o apoio dos Estados Unidos a stablecoins, disseram as fontes.

O plano deverá incluir metas para o uso da moeda chinesa nos mercados globais e delinear as responsabilidades dos órgãos reguladores nacionais, disseram eles, acrescentando que o roteiro também incluirá diretrizes para a prevenção de riscos.

A liderança do país também deve se reunir para uma sessão de estudos já neste mês, com foco na internacionalização do iuan e nas stablecoins, que estão ganhando força em todo o mundo, disse uma das fontes.

Nessa reunião, os líderes provavelmente farão comentários para definir o tom para as stablecoins e definir os limites de sua aplicação e desenvolvimento nos negócios, disse a fonte.

O plano da China para o uso de stablecoins, se aprovado, marcará uma grande mudança em sua abordagem em relação a ativos digitais. O país proibiu o comércio e a mineração de criptomoedas em 2021 devido a preocupações com a estabilidade do sistema financeiro.

Há muito tempo a China aspira que o iuan alcance o status de moeda global, semelhante ao dólar ou ao euro, refletindo seu peso como a segunda maior economia do mundo. No entanto, seus rígidos controles de capital e seus superávits comerciais anuais de trilhões de dólares têm funcionado contra esse objetivo.

É provável que essas restrições também sejam um obstáculo importante para o desenvolvimento de stablecoins, segundo participantes do mercado.

As stablecoins são um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor constante. Elas geralmente são atreladas a uma moeda, como o dólar, e são comumente usadas por operadores para movimentar fundos entre tokens.

A participação do iuan como moeda de pagamento global caiu para 2,88% em junho, seu menor nível em dois anos, de acordo com a plataforma de pagamento Swift. Em contraste, o dólar comandou uma participação de mercado de 47,19%.

Nos EUA, o presidente Donald Trump tem apoiado as stablecoins desde sua posse em janeiro e está estabelecendo uma estrutura regulatória que ajuda a legitimar as criptomoedas atreladas ao dólar.

A inovação financeira, especificamente as stablecoins, é vista por Pequim como uma ferramenta promissora para a internacionalização do iuan em meio à crescente influência das criptomoedas vinculadas ao dólar nas finanças globais, disseram as fontes.

Espera-se que os detalhes do plano sejam revelados nas próximas semanas, com os reguladores chineses, incluindo o banco central, recebendo tarefas de implementação, disseram as fontes.

As fontes não quiseram ser identificadas, pois não estavam autorizadas a falar com a imprensa.

Atualmente, as stablecoins lastreadas no dólar dominam o mercado, representando mais de 99% da oferta global de stablecoins, de acordo com o Banco de Compensações Internacionais.

(Reportagem de equipe da Reuters)