Chefe de gabinete de Zelenskiy diz que trabalho prossegue sobre componente militar das garantias de segurança

(Reuters) - O chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que o trabalho estava em andamento para estabelecer o componente militar das garantias de segurança para a Ucrânia como parte de uma solução para a guerra com a Rússia.

"Nossas equipes, sobretudo as militares, já começaram a trabalhar ativamente no componente militar das garantias de segurança", escreveu Andriy Yermak em inglês na plataforma social X após uma reunião de conselheiros de segurança nacional de países ocidentais e da Otan.

Yermak disse que a Ucrânia também estava trabalhando em um plano com seus aliados sobre como proceder "caso o lado russo continue a prolongar a guerra e a atrapalhar os acordos sobre formatos bilaterais e trilaterais de reuniões de líderes".

Uma autoridade ocidental havia dito mais cedo à Reuters que um pequeno grupo de líderes militares estava continuando as discussões em Washington para elaborar opções de garantias de segurança para a Ucrânia após a conclusão de uma reunião virtual maior.

