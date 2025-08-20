Centrão escanteia filhos de Bolsonaro e calcula rotas para 2026

O centrão avalia alternativas para seu futuro. Aliado de outros tempos, Jair Bolsonaro (PL) será julgado em duas semanas e enfrenta um processo de esvaziamento de capital político.

O que aconteceu

O descolamento entre o centrão e o ex-presidente aparece nas entrelinhas. Ministro da "cozinha" do Planalto no governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) repetiu que defende a anistia, mas avalia que a direita não pode ficar parada.

A opinião dele tem peso. Ciro é copresidente da maior federação do Brasil. O senador afirma que o ideal seria anistia para Bolsonaro poder concorrer, mas sugere que não há tempo para indefinições. "Defendo que o mais rapidamente possível nós possamos definir um quadro que possa nos levar à vitória."

O caminho do centrão deve ser à direita. A avaliação é de ACM Neto, cacique do União Brasil e ferrenho defensor de uma candidatura de oposição ao governo Lula (PT).

A família Bolsonaro ajuda a afastar o centrão. No domingo, o vereador Carlos Bolsonaro chamou de "ratos" e de "oportunistas" os quatro governadores que pertencem ao bloco e são pré-candidatos a presidente. O núcleo duro do ex-presidente entende que está em curso uma "disputa por herança de pai vivo".

Carlos e Eduardo criticaram governadores que não defendem anistia a Bolsonaro e afastaram centrão Imagem: Reprodução

Eduardo Bolsonaro contribui para o distanciamento. O deputado endossou as críticas de Carlos. Sua atuação nos Estados Unidos a favor de sanções contra o Brasil tornou uma aliança do centrão com o deputado fora de cogitação neste momento.

Uma liderança do MDB interrompeu a entrevista ao ser questionado sobre Eduardo. "Esse não tem condições", explicou, para dizer que é inviável dar qualquer protagonismo ao deputado nas eleições de 2026.

Caciques do centrão avaliam que o Brasil precisa de um político "equilibrado". Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) seria o nome adequado para representar os partidos do bloco. Integrantes do Republicanos, União Brasil, PP e até do PT já dão como certo o nome do governador de São Paulo na disputa.

Lideranças do Republicanos ponderam que Tarcísio não pode queimar a largada. Eles defendem que o governador adie o anúncio de que deseja concorrer ao Planalto para não repetir uma estratégia errada do ex-governador João Doria, que se lançou cedo demais e ficou pelo caminho.

O núcleo duro de Bolsonaro considera que Tarcísio já repetiu Doria. Caciques do PL também avaliam que o governador de São Paulo está se comportando como candidato há meses, mas uma coligação não é descartada.

ACM Neto defende que o centrão esteja na direita na próxima eleição Imagem: Divulgação

ACM Neto se nega a comentar a respeito de um Bolsonaro na chapa presidencial da direita. Ele justifica que é preciso escolher um caminho único para a oposição ir unida e justifica que o sobrenome não ajuda a fechar um acordo.

Não significa que a família do ex-presidente não seja bem-vinda. Não há posição fechada sobre não ter alguém da família Bolsonaro concorrendo na chapa presidencial. Mas o acerto deve ser feito noutro momento, ressalta ACM Neto.

Michelle desponta como nome mais forte. Eduardo não voltará ao Brasil e não tem apoio partidário. Flávio não se apresenta como possível candidato.

União e PP também duvidam de Lula. Os dois partidos do bloco dizem não acreditar que o presidente recupere popularidade e desponte como favorito à reeleição.

O tarifaço diminuiu capital político de Eduardo, o que favoreceu Michelle Imagem: Reprodução/redes sociais

Radicalismo x pragmatismo

O bolsonarismo está cada vez mais radical. Houve motim de 30 horas impedindo o Congresso Nacional de trabalhar. As manifestações de rua criticam os presidentes do Senado e Câmara.

Eduardo Bolsonaro comemorou o tarifaço. O deputado ainda ameaça pedir ao governo Donald Trump a aplicação de sanções contra os dois presidentes do Congresso.

Enquanto o bolsonarismo queima aliados, o centrão se articula. Os maiores caciques do bloco participaram de um encontro na noite de ontem. Ciro Nogueira tratou o evento como "grande jantar".

Os governadores já tinham feito a lição de casa. Eles se encontraram em Brasília para afinar o discurso em relação ao tarifaço. Precisavam dar uma resposta ao setor produtivo sem se indispor com o eleitor bolsonarista. Escolheram jogar a culpa em Lula.

Bolsonaro durante interrogatório no STF na ação penal sobre tentativa de golpe de Estado Imagem: Antonio Augusto/STF

O sucesso do centrão significará um deslocamento da liderança da direita. Bolsonaro comanda este campo político desde 2018 e todos os que contestaram seu posto (Joice Hasselmann, Alexandre Frota e outros) caíram em desgraça.

O processo criminal contra Bolsonaro sugere o fim desta era. As críticas de Carlos não causaram um levante da militância, como acontecia no passado.

Em meio a tudo isso, Bolsonaro vai mantendo a candidatura a presidente. Flávio declarou ao UOL que o ex-presidente vai insistir até o último momento, como fez Lula em 2018.

Acrescenta que Bolsonaro será o maior cabo eleitoral. A projeção vale mesmo com a provável prisão do ex-presidente, avalia o senador que reitera o interesse em um único candidato da direita para rivalizar com Lula. Isto representa planos de aliança com centrão em 2026. Ratinho Jr. viaja toda semana a São Paulo para tratar de sua candidatura a presidente Imagem: Divulgação

Governadores alimentam as esperanças

Enquanto Bolsonaro derrete, os pré-candidatos se movimentam. Há quatro nomes que tentam o Planalto:

Tarcísio de Freitas (Republicanos-São Paulo);

Ratinho Jr. (PSD-Paraná);

Ronaldo Caiado (União Brasil-Goiás);

Romeu Zema (Novo-Minas Gerais).

Os governadores têm agenda de pré-campanha. Ratinho Jr. voa de Curitiba a São Paulo toda semana para manter reuniões com representantes da avenida Faria Lima.

Tarcísio teve um almoço articulado por um ex-executivo de um banco americano. O governador foi tratado como candidato ao Planalto no evento realizado no último sábado.

Caiado fez discurso de candidato ontem. Ele participou da cerimônia de lançamento da federação entre União Brasil e PP. O governador escolheu rivalizar com Lula. "Nós vamos libertar o Brasil das garras do PT", afirmou.

Tarcísio também participou do evento que nem era de seu partido. Aliados próximos a Bolsonaro consideram que ele já vestiu o figurino de candidato a presidente..

Romeu Zema esteve no "grande jantar" do centrão ontem. Ele lançou candidatura a presidente no final de semana, sem citar Bolsonaro. Ciro Nogueira (à dir.) combinou com Rueda de ser candidato a vice-presidente Imagem: União Brasil

Progressistas quer vice

Ciro Nogueira que estar na chapa que concorre ao Planalto. Ele é presidente do PP e inclui a condição de ser o nome a vice-presidente na discussão da federação com o União Brasil. A chapa considerada ideal seria disputar a eleição ao lado de Tarcísio.

Outro possível cenário seria uma chapa com Michelle. No Datafolha de agosto, a ex-primeira-dama teve um desempenho superior ao dos filhos de Bolsonaro. Parlamentares do PP afirmaram ao UOL que Ciro estaria disposto a ser vice dela.

Um pé em cada canoa

O centrão projeta enfrentar Lula, mas não larga o governo. A federação formada por União Brasil e PP tem quatro ministros, sugere que eles deixem os cargos, mas acenam que não haverá expulsão caso permaneçam.

Ministros da federação União-PP não devem desembarcar do governo Lula. O União Brasil tem três ministros: Celso Sabino (Turismo), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Social) e Frederico Siqueira (Comunicações). Os dois últimos são da cota pessoal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e devem ser preservados.

Chefe do Turismo disse que não houve pedido para que deixasse o cargo. Celso Sabino afirmou ao UOL que vai permanecer no cargo. O deputado licenciado pretende disputar o Senado pelo Pará em 2026 com apoio do presidente Lula e da federação.

PP também não deve largar o Esporte. O deputado licenciado André Fufuca (MA) também já decidiu que fica no ministério e não foi procurado pela direção do partido para deixar o cargo. Fufuca costura sua candidatura ao Senado em 2026 e deve deixar a pasta no prazo indicado pela Justiça Eleitoral.