CCJ do Senado aprova voto impresso na reforma eleitoral

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, por 14 votos a 12, o voto impresso. A medida faz parte das mudanças propostas pelo novo Código Eleitoral, que ainda precisa ser votado pelo plenário da Casa.

O que aconteceu

Proposta é que urna eletrônica imprima os votos como forma de conferência. O relator da reforma eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), não queria que o tema fosse incluído no projeto, mas os senadores de oposição conseguiram aprovar um destaque.

Votaram a favor do voto impresso:

Alan Rick Carlos Portinho Dr. Hiran Eduardo Girão Esperidião Amin Jayme Campos Jorge Seif Laércio Oliveira Magno Malta Margareth Buzetti Plínio Valério Professora Dorinha Seabra Rogério Marinho Sergio Moro

Votaram contra o voto impresso:

Angelo Coronel Augusta Brito Eduardo Braga Eliziane Gama Fabiano Contarato Fernando Farias Marcelo Castro Paulo Paim Rodrigo Pacheco Rogério Carvalho Veneziano Vital do Rego Zenaide Maia

Em atualização