CCJ do Senado aprova voto impresso na reforma eleitoral

Imagem: iStock
do UOL

Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 13h12Atualizada em 20/08/2025 13h22

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, por 14 votos a 12, o voto impresso. A medida faz parte das mudanças propostas pelo novo Código Eleitoral, que ainda precisa ser votado pelo plenário da Casa.

O que aconteceu

Proposta é que urna eletrônica imprima os votos como forma de conferência. O relator da reforma eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), não queria que o tema fosse incluído no projeto, mas os senadores de oposição conseguiram aprovar um destaque.

Votaram a favor do voto impresso:

  1. Alan Rick
  2. Carlos Portinho
  3. Dr. Hiran
  4. Eduardo Girão
  5. Esperidião Amin
  6. Jayme Campos
  7. Jorge Seif
  8. Laércio Oliveira
  9. Magno Malta
  10. Margareth Buzetti
  11. Plínio Valério
  12. Professora Dorinha Seabra
  13. Rogério Marinho
  14. Sergio Moro

Votaram contra o voto impresso:

  1. Angelo Coronel
  2. Augusta Brito
  3. Eduardo Braga
  4. Eliziane Gama
  5. Fabiano Contarato
  6. Fernando Farias
  7. Marcelo Castro
  8. Paulo Paim
  9. Rodrigo Pacheco
  10. Rogério Carvalho
  11. Veneziano Vital do Rego
  12. Zenaide Maia

Em atualização

CCJ do Senado aprova voto impresso na reforma eleitoral

