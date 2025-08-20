CCJ do Senado aprova voto impresso na reforma eleitoral
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, por 14 votos a 12, o voto impresso. A medida faz parte das mudanças propostas pelo novo Código Eleitoral, que ainda precisa ser votado pelo plenário da Casa.
O que aconteceu
Proposta é que urna eletrônica imprima os votos como forma de conferência. O relator da reforma eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), não queria que o tema fosse incluído no projeto, mas os senadores de oposição conseguiram aprovar um destaque.
Votaram a favor do voto impresso:
- Alan Rick
- Carlos Portinho
- Dr. Hiran
- Eduardo Girão
- Esperidião Amin
- Jayme Campos
- Jorge Seif
- Laércio Oliveira
- Magno Malta
- Margareth Buzetti
- Plínio Valério
- Professora Dorinha Seabra
- Rogério Marinho
- Sergio Moro
Votaram contra o voto impresso:
- Angelo Coronel
- Augusta Brito
- Eduardo Braga
- Eliziane Gama
- Fabiano Contarato
- Fernando Farias
- Marcelo Castro
- Paulo Paim
- Rodrigo Pacheco
- Rogério Carvalho
- Veneziano Vital do Rego
- Zenaide Maia
Em atualização