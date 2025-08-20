Topo

Notícias

CBF anuncia datas e horários da final do Brasileiro Feminino A2

20/08/2025 19h52

? Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) August 20, 2025

Notícias relacionadas:

A final da decisão terá início na próxima terça-feira (26), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto de volta está programado para o dia 30 de agosto (um sábado), quando as equipes medem forças a partir das 15h na Vila Belmiro, em Santos.

As Sereias da Vila chegaram à decisão após superarem o Atlético-MG nas semifinais. Já as Gloriosas garantiram seu lugar na final depois de superarem o Fortaleza.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Eduardo reage a indiciamento, critica PF e nega tentativa de interferir no STF

Moraes proíbe Malafaia de sair do país e manda PF apreender seu passaporte

Bolsonaro diz a Eduardo que conversa com ministros do STF e blinda Gilmar

Líder norte-coreano elogia seu exército 'heroico' que combate junto à Rússia

Flavio Bolsonaro defende impeachment de Moraes e anistia: 'Remédio'

Como funciona o golpe do 'falso advogado' que levou 11 suspeitos à prisão

Sob pressão de Trump, Texas aprova novo mapa eleitoral do estado

'Não vão me calar. Sou um líder religioso', diz Malafaia ao ser alvo da PF

Turismo e atividades científicas deixam pegada poluente na Antártida, diz estudo

'Nenhum juiz brasileiro pode anular a Primeira Emenda', diz governo Trump

Bolsonaro planejou pedir asilo político a Milei em 2024, diz PF