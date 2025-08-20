Topo

Carmed lançará coleção em parceria com a Coca-Cola

20/08/2025 10h01

A farmacêutica Cimed anunciou hoje (20) que seu produto Carmed, hidratantes labial febre entre os jovens, terá uma coleção especial em parceria com a The Coca-Cola Company.

A coleção terá oito produtos, sendo que os três primeiros serão lançados ainda em 2025, a partir de outubro.

Segundo a Cimed, é o maior lançamento da marca até o momento - a Carmed já apresentou produtos em parcerias com marcas como Burger King, Fini, Hello Kitty, Barbie e Bauducco, entre outras.

A parceria foi desenvolvida em colaboração com a equipe global de licenciamento da Coca-Cola, sediada em Atlanta, nos Estados Unidos.

