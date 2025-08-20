Topo

Notícias

Candidato à presidência do Fed diz que política monetária dos EUA é muito restritiva

São Paulo

20/08/2025 10h47

Candidato à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o estrategista-chefe de mercado da Jefferies, David Zervos, disse, em entrevista à CNBC nesta quarta-feira, que a política monetária do banco central dos EUA é muito restritiva. Segundo Zervos, é necessário levar os juros para um nível mais neutro.

Zervos afirmou que conhece o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, responsável pelo processo de seleção dos candidatos para chefiar o Fed, e que já encontrou o presidente norte-americano, Donald Trump, "algumas vezes", sem detalhar quando.

"Eu conheço Scott há um bom tempo, ele é um 'cara' incrível e se tornou um ótimo secretário do Tesouro. Encontrei o presidente Trump algumas vezes e me aproximei de Washington nos últimos dois anos", acrescentou Zervos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump x Maduro: o que se sabe sobre conflito que pode escalar na Venezuela

Quem é Wagner Rosário, indicado por Tarcísio ao TCE de SP

Xi faz segunda visita ao Tibete como presidente da China

O que é o Cartel de los Soles, grupo venezuelano na mira dos EUA

Neta de Lula diz que Janja não é uma primeira-dama 'típica' e ajuda a 'blindar' o avô

Em meio à ofensiva diplomática, Rússia bombardeia regiões estratégicas da Ucrânia

Primeira viagem de Leão 14 será para o Líbano, informa cardeal

Lula e Macron se comprometeram em concluir diálogo para assinatura de acordo UE-Mercosul neste semestre, diz Planalto

Maioria das decisões judiciais na última década reforça liberdade de imprensa, aponta estudo

Trump pede renúncia de influente diretora do Fed

Rapper do grupo Kneecap comparece a tribunal em Londres por suposto apoio a Hezbollah