Topo

Notícias

Câmara Legislativa autoriza Banco de Brasília a adquirir 49% do Banco Master

20/08/2025 07h25

(Reuters) - O Banco de Brasília (BRB) anunciou que a Câmara Legislativa do Distrito Federal autorizou a compra do Banco Master pela instituição, segundo fato relevante publicado na noite da véspera.

O negócio envolve a aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master.

O BRB indicou que a "aquisição das ações tem como objetivo a incorporação do Banco Master ao Conglomerado Prudencial do Banco BRB, em linha com sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no mercado financeiro".

O banco afirmou que as próximas etapas do processo incluem "sanção do governador, a conclusão da análise do requerimento pelo Banco Central, a reorganização societária do Banco Master".

Na última quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) voltou a impedir que o Banco de Brasília (BRB) assine o contrato definitivo de compra de parte do Banco Master.

(Por Tiago Brandão)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Israel aprova plano que divide Cisjordânia e 'enterra' o Estado Palestino

Aprovação do governo melhora e atuação de Lula frente a tarifas dos EUA é bem avaliada, diz Genial/Quaest

Belarus e Irã, ambos amigos de Putin, planejam fortalecer laços militares

Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

Ministério da Defesa autoriza pouso de avião da Força Aérea dos EUA em São Paulo

Israel mobiliza reservistas para ocupação de Gaza e quer recrutar mais de 10 mil soldados no exterior

O que há em Donbass, chave no debate sobre guerra na Ucrânia

Israel convoca 60 mil reservistas para plano de tomada de Gaza

Lula volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos nesta quarta-feira, 20

Assassinato de gari: polícia apura se houve omissão de esposa delegada

Noel Gallagher elogia o irmão Liam em entrevista sobre o retorno do Oasis