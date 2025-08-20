Câmara Legislativa autoriza Banco de Brasília a adquirir 49% do Banco Master

(Reuters) - O Banco de Brasília (BRB) anunciou que a Câmara Legislativa do Distrito Federal autorizou a compra do Banco Master pela instituição, segundo fato relevante publicado na noite da véspera.

O negócio envolve a aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master.

O BRB indicou que a "aquisição das ações tem como objetivo a incorporação do Banco Master ao Conglomerado Prudencial do Banco BRB, em linha com sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no mercado financeiro".

O banco afirmou que as próximas etapas do processo incluem "sanção do governador, a conclusão da análise do requerimento pelo Banco Central, a reorganização societária do Banco Master".

Na última quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) voltou a impedir que o Banco de Brasília (BRB) assine o contrato definitivo de compra de parte do Banco Master.

(Por Tiago Brandão)