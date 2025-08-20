Topo

Notícias

C6 Bank tem lucro de R$ 1,049 bi no 1º semestre e prevê ganho recorde para 2025

São Paulo

20/08/2025 16h37

O C6 Bank, que acaba de completar seis anos, anunciou lucro líquido de R$ 1,049 bilhão no primeiro semestre de 2025, crescimento anual de 8% e o terceiro semestre consecutivo de resultado positivo. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado ficou em 43%, um dos mais altos do setor financeiro. Com o resultado do ano até junho, o banco digital, que tem como sócio o americano JPMorgan, projeta lucro recorde para 2025.

"Vamos continuar vendo o ROE nesse patamar nos próximos semestres", afirma o diretor financeiro (CFO) do banco, Philippe Katz. Para o segundo semestre, ele conta que o banco já incorporou em seu cenário um período de juros altos e economia em desaceleração. Por isso, linhas de crédito com garantia devem continuar puxando a expansão dos empréstimos, levando a carteira do banco digital para a casa dos R$ 80 bilhões ao final de 2025. "O segundo semestre vai ser maior que o primeiro, tanto de lucro quanto de crescimento de carteira", disse.

O C6 fechou junho com carteira de crédito expandida de R$ 72,4 bilhões, expansão de 49% em 12 meses. Desse total, quase 80% são de créditos com garantia, como o consignado e financiamento de veículos, número maior que há dois anos, quando o porcentual era de 73%, comenta Katz. O crédito para empresas respondeu por 11% da carteira. O banco fechou com período com 37 milhões de clientes.

A taxa de inadimplência, considerando atrasos acima de 90 dias, fechou o semestre em 3,2%, de 3,1% em junho de 2024. A leve alta é explicada pela entrada em vigor da resolução 4966, que entre as mudanças passou a pedir provisões com base em perdas esperada dos bancos. Não fosse o efeito da nova regra, a inadimplência teria ficado em 2,1%, ou seja, caído um ponto em um ano.

"Esse patamar de inadimplência de 3% continua sendo um patamar que consideramos confortáveis. Estamos tranquilos em seguir crescendo a carteira de crédito com esse nível de inadimplência", disse Katz. A despesa com provisões somou R$ 996 milhões no semestre, queda de 5% na comparação anual.

O consignado já responde por 46% da carteira de crédito do C6, cerca de R$ 30 bilhões. O banco, porém, ainda não entrou forte no novo consignado privado, lançado pelo governo no primeiro semestre. "Começamos com bastante cautela no consignado privado, até entender todo o desenrolar operacional", disse Katz.

Além da expansão da carteira de crédito, outro destaque do primeiro semestre foi o crescimento de 64% dos depósitos do C6, que somaram R$ 93,5 bilhões. Um dos fatores que explica essa expansão foi a nova área private do banco, para clientes de mais alta renda, criada há pouco mais de um ano e que vem ganhando tração, observa o chefe de investimentos e private banking, Igor Rongel. A nova área foi batizada de C6 Graphene.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

Oposição impõe derrota ao governo e elege um dos seus para presidir CPI do INSS

Dino diz que Brasil vive 'deserto institucional' e que há 'tentação' de ativismo judicial

Vance é vaiado em visita a tropas destacadas em Washington

Gato Preto é liberado da delegacia após bater Porsche em outro carro em SP

Deputados na Argentina rejeitam veto de Milei a fundos para pessoas com deficiência; falta Senado

Igreja centenária de 672 toneladas é movida por 5 km na Suécia; veja vídeo

5 meses após recuperar mercado chinês, exportação de frango argentina pode cair

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desrespeito flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

Com influência da IA, relatos de exploração sexual crescem 19% no Brasil

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime