Brasil tem fluxo cambial positivo de US$149 milhões em agosto até dia 15, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$149 milhões em agosto até o dia 15, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de US$687 milhões em agosto até o dia 15. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de agosto até o dia 15 foi negativo em US$538 milhões.

SEMANA

Na semana passada, de 11 a 15 de agosto, o fluxo cambial total foi positivo em US$31 milhões.

No acumulado do ano até 15 de agosto, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$14,692 bilhões.

