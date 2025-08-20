Braga Netto desrespeitou STF e mandou mensagem para Bolsonaro em 2024

O general Braga Netto descumpriu uma medida cautelar e mandou mensagem para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em fevereiro de 2024, mesmo com proibição de contato entre os dois por parte do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Braga Netto afirmou a Bolsonaro que estava com um número de celular para "qualquer emergência", segundo mensagens divulgadas pela Polícia Federal. "Estou com este numero pré pago para qualquer emergência. Não tem zap. Somente face time. Abs [Abraço] Braga Netto", disse ele, em 9 de fevereiro de 2024. As mensagens constam no relatório da Polícia Federal, que indiciou Bolsonaro e seu filho Eduardo por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista.

No dia anterior, o STF havia determinado a proibição de Bolsonaro e Braga Netto terem contato. "Como se vê, os elementos probatórios arrecadados nesta investigação demonstram, inequivocamente, que Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Netto, ainda na fase pré-processual, descumpriram a medida cautelar de proibição de manter contato", disse a PF.

Braga Netto é o único integrante do "núcleo crucial" da trama golpista que está preso. O general da reserva, que também foi ministro da Casa Civil durante o governo Bolsonaro, está detido desde dezembro do ano passado, por ordem de Moraes, após a PF apontar que ele havia tentado obter informações da delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Bolsonaro e Eduardo indiciados

A PF indiciou o ex-presidente e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, objetivando "subjugá-las a interesses pessoais e específicos" vinculados aos réus julgados na ação da trama golpista.

Relatório final diz que Bolsonaro transferiu dinheiro para Eduardo manter a atuação nos EUA. De acordo com as investigações, os recursos foram enviados de forma reiterada e fracionada para evitar mecanismos de controle legal. A PF diz que Bolsonaro admitiu o envio de R$ 2 milhões ao filho, mas omitiu outros repasses.

Também foram constatados saques frequentes e fracionados de dinheiro em espécie. As investigações mostraram que, desde janeiro, o ex-presidente realizou seis operações de câmbio no valor total de R$ 105.905,54 para adquirir moeda estrangeira, mesmo com a proibição de se ausentar do país.

PF também diz que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares de não usar redes sociais. O relatório mostra que ele enviou vídeos no WhatsApp para listas de transmissão com deputados, senadores e aliados.

O inquérito foi instaurado em 26 de maio, por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro acatou um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que afirmou que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA para coagir o Judiciário e o Legislativo com objetivo de beneficiar o pai.

O pastor Silas Malafaia também é investigado. Ele foi alvo de uma operação da PF hoje e teve o celular apreendido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após desembarcar de Lisboa.