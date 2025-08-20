Topo

Bolsonaro planejou pedir asilo político a Milei em 2024, diz PF

20/08/2025 20h26

A Polícia Federal (PF) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou pedir asilo ao mandatário argentino, Javier Milei, em 2024, segundo um relatório no qual solicitou seu indiciamento, junto ao filho Eduardo Bolsonaro, por uma suposta tentativa de obstruir o processo judicial contra ele.

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve revelar entre 2 e 12 de setembro seu veredicto sobre a inocência ou culpabilidade de Bolsonaro em um julgamento por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

No celular do ex-presidente foi encontrado um documento consistente com "um pedido de asilo político" a Milei, datado pouco depois de a PF iniciar sua investigação por golpismo em fevereiro de 2024, segundo o relatório policial.

