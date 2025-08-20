Bolsonaro diz a Eduardo que conversa com ministros do STF e blinda Gilmar

Em trocas de mensagens, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que conversa com ministros do STF e pediu que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) evite críticas ao ministro Gilmar Mendes.

O que aconteceu

O diálogo está no relatório final da Polícia Federal que indiciou pai e filho por tentativa de obstruir a ação penal sobre a trama golpista. No dia 27 de junho, Eduardo enviou três arquivos a Bolsonaro, cujo conteúdo não pode ser recuperado, e perguntou se poderia compartilhar. Bolsonaro respondeu: "Não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar".

Sem citar nomes, o ex-presidente disse que "tem conversado com alguns" do STF. "Todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções", disse Bolsonaro, em referência ao tarifaço de 50% e à revogação de vistos de autoridades. A conversa aconteceu antes da aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes.

Trechos de mensagens entre Bolsonaro e Eduardo sobre o STF Imagem: Reprodução/Relatório final da PF

Relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira. Bolsonaro e seu filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o parlamentar busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado.

Relatório da PF mostra mensagens trocadas entre Bolsonaro e Eduardo. Nos diálogos, eles falam sobre a "ajuda dos EUA" ao ex-presidente, e o deputado pede que o pai agradeça Donald Trump nas redes sociais após as sanções aplicadas ao Brasil. "O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Fizemos a nossa parte", afirmou em uma das conversas.

Eduardo também fez xingamentos ao próprio pai. "VTNC [vai tomar no c*] SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu. O parlamentar criticou as declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder 360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro".

O parlamentar pediu para Bolsonaro não dar uma entrevista em julho pois a "Magnitsky no Moraes está muito muito próxima". Na ocasião, ele disse ao pai: "se vc disser algo sobre EUA que não se encaixar com o que estamos fazendo aqui, pode enterrar algumas ações".