Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump para post após tarifaço
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ajuda para o advogado da empresa de Donald Trump para escrever um texto para as redes sociais após o tarifaço dos Estados Unidos.
O que aconteceu
Em áudio, Bolsonaro disse a Martin de Luca que havia escrito uma nota "elogiando Trump". "Peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. [...] Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin", afirmou o ex-presidente.
O advogado respondeu que enviaria "um resumo de como acho que pode melhorar a comunicação em relação ao tarifaço". Martin é representante das empresas Trump Media e do Rumble. As mensagens foram encontradas no celular de Bolsonaro, apreendido pela Polícia Federal durante uma operação de julho deste ano.
A PF apontou que Bolsonaro e o advogado trocaram reportagens e documentos. No dia 14 de julho, Martin enviou a Bolsonaro um pedido da plataforma de vídeos Rumble e da Trump Media no processo movido pelas empresas contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo a investigação.
As empresas acusam Moraes de censura e que suas decisões "violam a soberania dos EUA". No início do ano, o ministro do STF ordenou ao Rumble a retirada a conta da do blogueiro Allan dos Santos, que está foragido e mora nos Estados Unidos. Sem resposta, Moraes determinou a suspensão imediata da rede social.
Dessa forma, o contexto dos diálogos entre JAIR BOLSONARO e o advogado MARTIN DE LUCA evidencia ações previamente coordenadas com o representante da empresa RUMBLE, plataforma impedida de operar no Brasil por descumprimento de decisões judiciais. A adesão subjetiva por interesses comuns entre os investigados se materializa nas ações de ataques ao Poder Judiciário brasileiro, evidenciado pelo desvio de finalidade da pretensão formulada em ação judicial no exterior, bem como no prévio ajuste de conteúdos a serem publicados em redes socias contra membros do STF.
Relatório da Polícia Federal