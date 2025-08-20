Bolsas da Ásia fecham mistas, com tombo em Taiwan após queda de ações de tecnologia em NY

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com parte delas acompanhando uma queda de ações de tecnologia em Nova York.

Ontem (19), a Nvidia e outras fabricantes americanas de chips amargaram fortes perdas em Wall Street, após o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, comentar que a Nvidia precisará de licenças para vender qualquer nova variante de chip para a China.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Taiex sofreu um tombo de 2,99% em Taiwan, a 23.625,44 pontos. As maiores empresas de Taiwan e pesos pesados no Taiex, TSMC e Foxconn Technology Group - que têm Nvidia e Apple entre seus maiores clientes -, caíram 4,2% e 3,6%, respectivamente.

Em outras partes da região, o japonês Nikkei recuou 1,51% em Tóquio, a 42.888,55 pontos, e o sul-coreano Kospi teve baixa de 0,68% em Seul, a 3.130,09 pontos.

Na China continental, por outro lado, o Xangai Composto subiu 1,04%, a 3.766,21 pontos, graças ao bom desempenho dos setores automotivo e de tecnologia, enquanto o Shenzhen Composto avançou 0,81%, a 2.362,74 pontos. Como era previsto, o banco central chinês (PBoC) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pelo terceiro mês seguido.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve ganho de 0,17%, a 25.165,94 pontos, com destaque para a chinesa Pop Mart (+12,54%), fabricante da popular marca de brinquedos de pelúcia Labubu, que divulgou forte balanço semestral e projeções animadoras.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 0,25% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.918,00, impulsionada por ações financeiras e do varejo.

*Com informações da Dow Jones Newswires