Topo

Notícias

Belarus e Irã, ambos amigos de Putin, planejam fortalecer laços militares

20/08/2025 07h53

Por Mark Trevelyan

(Reuters) - Belarus e Irã -- dois países que apoiaram a guerra da Rússia na Ucrânia -- planejam aprofundar os laços bilaterais em todas as áreas, incluindo a defesa, disseram seus presidentes em conversas em Minsk nesta quarta-feira.

A agência de notícias estatal bielorrussa Belta informou que os presidentes Alexander Lukashenko e Masoud Pezeshkian concordaram em trabalhar em um tratado de parceria estratégica.

"Em condições de turbulência geopolítica, Minsk e Teerã estão tomando medidas consistentes e equilibradas para desenvolver ainda mais a cooperação e estão trabalhando duro para transformar cada novo desafio em uma nova oportunidade", disse Lukashenko.

"Estamos prontos para discutir quaisquer questões, não temos tópicos fechados", declarou Lukashenko, acrescentando que os dois países podem estabelecer parcerias em uma série de áreas, incluindo "cooperação técnico-militar".

Lukashenko, um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin, permitiu que a Rússia usasse o território bielorrusso como plataforma de lançamento para sua invasão em grande escala da Ucrânia e, posteriormente, consentiu em hospedar mísseis nucleares táticos russos.

O Irã forneceu drones à Rússia para uso na guerra e Pezeshkian assinou um tratado de cooperação estratégica com Putin em janeiro, embora não tenha incluído uma cláusula de defesa mútua.

Tanto Irã quanto Belarus estão sob o que Pezeshkian descreveu como "sanções ocidentais ilegais". De acordo com a Belta, ele disse que o Irã está pronto para ajudar Belarus a "neutralizar" tais medidas, observando que o país tem mais de 40 anos de experiência nessa área.

Pezeshkian afirmou que os dois países precisam construir seus laços econômicos e outros a um nível que corresponda ao alto nível de confiança entre eles.

"É claro que nossos pontos de vista comuns devem ser implementados nas esferas econômica e cultural, no desenvolvimento do turismo entre nossos países e também, como você observou, no desenvolvimento da cooperação técnico-militar", disse ele a Lukashenko, segundo a Belta.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Israel aprova plano que divide Cisjordânia e 'enterra' o Estado Palestino

Aprovação do governo melhora e atuação de Lula frente a tarifas dos EUA é bem avaliada, diz Genial/Quaest

Belarus e Irã, ambos amigos de Putin, planejam fortalecer laços militares

Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

Ministério da Defesa autoriza pouso de avião da Força Aérea dos EUA em São Paulo

Israel mobiliza reservistas para ocupação de Gaza e quer recrutar mais de 10 mil soldados no exterior

O que há em Donbass, chave no debate sobre guerra na Ucrânia

Israel convoca 60 mil reservistas para plano de tomada de Gaza

Lula volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos nesta quarta-feira, 20

Assassinato de gari: polícia apura se houve omissão de esposa delegada

Noel Gallagher elogia o irmão Liam em entrevista sobre o retorno do Oasis