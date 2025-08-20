Belarus e Irã, ambos amigos de Putin, planejam fortalecer laços militares

Por Mark Trevelyan

(Reuters) - Belarus e Irã -- dois países que apoiaram a guerra da Rússia na Ucrânia -- planejam aprofundar os laços bilaterais em todas as áreas, incluindo a defesa, disseram seus presidentes em conversas em Minsk nesta quarta-feira.

A agência de notícias estatal bielorrussa Belta informou que os presidentes Alexander Lukashenko e Masoud Pezeshkian concordaram em trabalhar em um tratado de parceria estratégica.

"Em condições de turbulência geopolítica, Minsk e Teerã estão tomando medidas consistentes e equilibradas para desenvolver ainda mais a cooperação e estão trabalhando duro para transformar cada novo desafio em uma nova oportunidade", disse Lukashenko.

"Estamos prontos para discutir quaisquer questões, não temos tópicos fechados", declarou Lukashenko, acrescentando que os dois países podem estabelecer parcerias em uma série de áreas, incluindo "cooperação técnico-militar".

Lukashenko, um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin, permitiu que a Rússia usasse o território bielorrusso como plataforma de lançamento para sua invasão em grande escala da Ucrânia e, posteriormente, consentiu em hospedar mísseis nucleares táticos russos.

O Irã forneceu drones à Rússia para uso na guerra e Pezeshkian assinou um tratado de cooperação estratégica com Putin em janeiro, embora não tenha incluído uma cláusula de defesa mútua.

Tanto Irã quanto Belarus estão sob o que Pezeshkian descreveu como "sanções ocidentais ilegais". De acordo com a Belta, ele disse que o Irã está pronto para ajudar Belarus a "neutralizar" tais medidas, observando que o país tem mais de 40 anos de experiência nessa área.

Pezeshkian afirmou que os dois países precisam construir seus laços econômicos e outros a um nível que corresponda ao alto nível de confiança entre eles.

"É claro que nossos pontos de vista comuns devem ser implementados nas esferas econômica e cultural, no desenvolvimento do turismo entre nossos países e também, como você observou, no desenvolvimento da cooperação técnico-militar", disse ele a Lukashenko, segundo a Belta.