Embaixada dos EUA no Brasil diz que avião estava em 'missão diplomática'

O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou ontem em Porto Alegre e em São Paulo serviu à "missão diplomática", de acordo com a embaixada do país no Brasil.

O que aconteceu

Aeronave era ocupada por diplomatas. A aeronave, modelo Boeing 757, pousou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no fim da tarde ontem. Depois, seguiu para o Aeroporto de Guarulhos. Em resposta ao UOL, a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos afirmou que o avião "ofereceu apoio logístico à missão diplomática do país" e que a chegada "foi autorizada pelas autoridades brasileiras competentes."

Ministério da Defesa ciente. A concessionária GRU Airport, que administra Cumbica, afirmou também que o pouso foi autorizado pelo Ministério da Defesa brasileiro.

Viagem chamou atenção. O avião é da Força Aérea americana e levantou dúvidas sobre o motivo de sobrevoar em território nacional em meio às tensões entre Brasília e Washington. O modelo faz parte do Esquadrão de número 150 de Operações Especiais da Força Aérea Americana, responsável por missões de transporte ligadas ao Departamento de Estado do país, como viagens de diplomatas, militares e agentes da CIA