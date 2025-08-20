Topo

Auren faz resgate antecipado de R$2,2 bi em debêntures

20/08/2025 19h34

SÃO PAULO (Reuters) - A Auren Energia realizou nesta quarta-feira o regaste antecipado total de sua quarta emissão de debêntures, cujo valor de principal remanescente somava R$2,2 bilhões.

A emissão, inicialmente de R$5,4 bilhões, tinha vencimento em outubro de 2028, conforme comunicado divulgado ao mercado.

A Auren também anunciou o resgate da décima emissão de debêntures da sua controlada Auren Operações, que tinha vencimento originalmente previsto para dezembro de 2027.

Segundo a companhia de energia, os resgates antecipados, junto à liquidação recente de outras emissões, permitirão à Auren "reduzir o custo médio e alongar o prazo médio de seu endividamento, além de otimizar o cronograma de amortizações para os próximos anos".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

