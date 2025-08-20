Topo

Aumento da inflação nos EUA no curto prazo parece provável, avalia Fed na ata

20/08/2025 15h47

A ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 20, mostra que os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) avaliaram que o aumento da inflação no curto prazo nos Estados Unidos parece provável, ainda que magnitude, timing e persistência da inflação sejam incertas.

O documento relata que os membros concordaram que a inflação permanecia relativamente elevada naquele momento, mas indicadores recentes sugeriam que crescimento da atividade apresentava moderação no primeiro semestre.

Membros concordaram que, ao considerar ajustes adicionais à política monetária, avaliariam dados recebidos, além da perspectiva e o equilíbrio de riscos.

