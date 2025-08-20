Topo

Notícias

Ata do Fed destaca efeitos de tarifas mais aparentes nos dados dos EUA

São Paulo

20/08/2025 15h45

Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) consideraram que os efeitos das tarifas "estavam se tornando mais aparentes nos dados, como indicado pelos recentes aumentos na inflação de bens", enquanto a inflação de serviços continuou a desacelerar, de acordo com a ata da última reunião do BC dos Estados Unidos, divulgada nesta quarta-feira, 20.

Segundo o documento, "muitos participantes notaram que pode levar algum tempo para que os efeitos completos das tarifas mais altas sejam sentidos nos preços de bens e serviços ao consumidor".

Entre as razões citadas estão o acúmulo de estoques em antecipação às tarifas mais altas; a lenta transferência de aumentos de custos de insumos para preços finais; a atualização gradual de contratos; a manutenção de relacionamentos entre empresas e clientes; questões relacionadas à arrecadação de tarifas; e negociações comerciais ainda em andamento.

A ata do Fed ainda relatou que "as evidências até agora sugeriram que os exportadores estrangeiros estavam pagando, na melhor das hipóteses, uma parte modesta do aumento das tarifas, o que implica que as empresas e consumidores domésticos estavam arcando predominantemente com os custos".

Alguns dirigentes destacaram que companhias teriam cada vez mais que repassar os custos de tarifas aos clientes finais. Outros, porém, disseram que estratégias como "negociar ou trocar fornecedores, alterar processos de produção, reduzir margens de lucro, impor mais disciplina salarial ou explorar medidas de eficiência, como automação e novas tecnologias", vinham sendo usadas para evitar repasses integrais.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Quem é Coronel, chefe do TCP suspeito de matar jovem que disse não a ele

Trump compra mais de US$100 mi em títulos durante seu mandato, mostra declaração

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Doenças transmitidas por mosquitos batem recorde na Europa

Avião da Força Aérea dos EUA que pousou no Brasil é usado pela CIA

Para preparar agenda: feriados nacionais em 2026 vão permitir mais emendas

Sem citar Tarcísio, Haddad diz que 'faltou liderança' em caso Ultrafarma

Embaixada dos EUA no Brasil diz que avião estava em 'missão diplomática'

Decisão de Dino não resolve sanção de Lei Magnitsky, diz advogado do Ibram

Gato Preto e Bia Miranda: veja últimas notícias sobre o casal após acidente

Grok omite absolvição de familiares de Hugo Motta em investigações