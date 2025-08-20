Topo

Notícias

Argentina: peso cai ante dólar pela 1ª vez em 13 dias e ações cedem com PIB e tensões internas

São Paulo

20/08/2025 18h32

O dólar oficial subiu, nesta quarta-feira, 20, pela primeira vez em 13 dias ante o peso argentino, voltando a superar a os 1.300 pesos - segundo o Ámbito Financiero - e o índice Merval cedeu 0,49% com um Produto Interno Bruto (PIB) enfraquecido na Argentina e tensões políticas internas.

A economia do país encolheu pelo segundo mês consecutivo em junho, marcando a quarta contração no ano, a medida que se aproximam as eleições de meio de mandato do país, marcadas para outubro.

Paralelamente, a oposição argentina marcou um triunfo na Câmara dos Deputados da Argentina ao rejeitar nesta quarta-feira o veto do presidente Javier Milei à lei de Emergência em Deficiência. No que se prevê ser uma jornada extensa, os blocos opositores pretendem insistir em outras três leis que Milei vetou em prol de sustentar o "déficit zero".

Tentando controlar o orçamento, o presidente da Argentina vetou no começo de agosto uma tentativa de aumentar os gastos com pensões e uma lei que expande as proteções para pessoas com deficiência, além de proibir o Tesouro de financiar gastos com emissão monetária.

Os argentinos irão às urnas no início de setembro para votar na legislatura provincial de Buenos Aires e, depois, renovar o congresso no final de outubro. As eleições são amplamente esperadas como um referendo sobre o governo de Milei.

Às 18h02 (de Brasília) o dólar subia a 1.300,45 pesos argentinos. No paralelo, o dólar blue recuou 0,37%, a 1.315,00 pesos argentinos, segundo o Ámbito Financiero.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PF diz que Bolsonaro discutiu pedir asilo político a Milei

Silas Malafaia é alvo de busca da PF ao desembarcar no Galeão, no Rio

Fed mais preocupado com risco inflacionário do que com desemprego nos EUA

PF indicia Bolsonaro e Eduardo por atrapalhar ação sobre trama golpista

Chefe de gabinete de Zelenskiy diz que trabalho prossegue sobre componente militar das garantias de segurança

PlayStation aumenta seus preços nos Estados Unidos

PM é investigado por sexo com mulher em viatura enquanto marido dela grava

TCU aponta para problema estrutural na governança e gestão de risco climático no Brasil

Wall Street fecha em baixa

SP: Câmara aprova PL que prevê derrubar árvores para expandir Butantan

MPT-PB pede bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e marido