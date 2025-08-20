Argentina: peso cai ante dólar pela 1ª vez em 13 dias e ações cedem com PIB e tensões internas

O dólar oficial subiu, nesta quarta-feira, 20, pela primeira vez em 13 dias ante o peso argentino, voltando a superar a os 1.300 pesos - segundo o Ámbito Financiero - e o índice Merval cedeu 0,49% com um Produto Interno Bruto (PIB) enfraquecido na Argentina e tensões políticas internas.

A economia do país encolheu pelo segundo mês consecutivo em junho, marcando a quarta contração no ano, a medida que se aproximam as eleições de meio de mandato do país, marcadas para outubro.

Paralelamente, a oposição argentina marcou um triunfo na Câmara dos Deputados da Argentina ao rejeitar nesta quarta-feira o veto do presidente Javier Milei à lei de Emergência em Deficiência. No que se prevê ser uma jornada extensa, os blocos opositores pretendem insistir em outras três leis que Milei vetou em prol de sustentar o "déficit zero".

Tentando controlar o orçamento, o presidente da Argentina vetou no começo de agosto uma tentativa de aumentar os gastos com pensões e uma lei que expande as proteções para pessoas com deficiência, além de proibir o Tesouro de financiar gastos com emissão monetária.

Os argentinos irão às urnas no início de setembro para votar na legislatura provincial de Buenos Aires e, depois, renovar o congresso no final de outubro. As eleições são amplamente esperadas como um referendo sobre o governo de Milei.

Às 18h02 (de Brasília) o dólar subia a 1.300,45 pesos argentinos. No paralelo, o dólar blue recuou 0,37%, a 1.315,00 pesos argentinos, segundo o Ámbito Financiero.