Flavio Bolsonaro defende impeachment de Moraes e anistia: 'Remédio'

O senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), e a anistia aos envolvidos na trama golpista, após a PF (Polícia Federal) indiciar seu pai e seu irmão por suspeita de obstrução de investigações.

O que aconteceu

Para Flavio, impeachment de Moraes é "remédio constitucional". Em entrevista a colunista Leticia Casado, o senador afirmou que o eventual afastamento do ministro, que depende de aprovação do Senado para sair do papel, é uma "ferramenta para equilíbrio dos poderes" e não uma afronta ao STF, na opinião dele.

Caso impeachment aconteça, Flavio acredita que "o judiciário tem que agradecer". "Assim, ele vai pagar sozinho pelos erros e crimes de responsabilidade que cometeu e não os demais ministros, que estão sendo puxados por um problema que não é deles", defendeu o parlamentar.

Senador disse que Moraes é "violador de direitos humanos" e autor de "atentados contra democracia". "Não dá para não vincular o trabalho que é feito por alguns policiais federais, que desonram a instituição deles, quando estão fazendo a mando de Alexandre de Moraes", disse Flavio.

Flavio não é voz isolada no Senado. Em nota divulgada à imprensa, o também senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que, para ele, "é inaceitável o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro e a condução coercitiva do pastor Silas Malafaia" e defendeu "anistia ampla".

PF indiciou Bolsonaro e Eduardo

Pai e filho foram acusados de tentar obstruir a ação penal da trama golpista. Jair Bolsonaro (PL) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira.

Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, objetivando "subjugá-las a interesses pessoais e específicos" vinculados aos réus julgados na ação da trama golpista.

O inquérito foi instaurado em 26 de maio, por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro acatou um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que afirmou que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA para coagir o STF e beneficiar o pai.

"Minha atuação nos EUA jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil", afirma Eduardo. Em nota à imprensa hoje, ele chamou de "lamentável e vergonhoso" o vazamento das mensagens. "Se o meu 'crime' for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão", disse.