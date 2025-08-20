Após indiciamento, Eduardo Bolsonaro chama diálogos contra STF de 'normais'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que tomou conhecimento por meio da imprensa sobre ter sido indiciado pela Polícia Federal, nesta quarta-feira, por tentativa de obstruir ação penal da trama golpista em curso no STF, e afirmou que suas falas contra a Corte são "absolutamente normais".

O que aconteceu

Eduardo afirmou ser "lamentável e vergonhoso" a PF "tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais", entre ele e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por meio de nota, o deputado destacou que o "objetivo" do indiciamento "não se trata de justiça, mas de provocar o desgaste político" dele e de seus aliados.

Deputado negou que sua atuação política nos Estados Unidos tenha o "objetivo de interferir em qualquer processo em curso no Brasil". "Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional".

Ele também disse que "causa espanto" a PF apontar "supostos partícipes de um crime absolutamente delirante", sem identificar quem são "os autores" dessa trama. Eduardo rechaça o que chamou de "tese da PF" de que sua atuação nos EUA tenha a "intenção de influenciar políticas de governo", porque o poder de tomar decisões não estava em suas mãos, "mas sim em autoridades americanas", como o presidente Donald Trump, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio ou o secretário do Tesouro Scott Bessent".

Na nota, ele questionou se "faltou coragem" da PF por não incluir Trump, Rubio e Bessent no indiciamento. Eduardo disse ainda que atualmente vive sob a jurisdição americana, não a brasileira e, portanto, "plenamente amparado pela Primeira Emenda da Constituição" norte-americana, "que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição".

Indiciamento

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. Pai e filho deverão responder pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira passada.

Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado.

Investigados tinham "ciência prévia" das ações dos EUA, conforme o relatório. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado Brasileiro", diz o documento.

O inquérito que apura obstrução de Justiça foi instaurado em 26 de maio, por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro acatou um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que afirmou que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA para coagir o Judiciário e o Legislativo com objetivo de beneficiar o pai.

O pastor Silas Malafaia também é investigado. Ele foi alvo de uma operação da PF hoje e teve o celular apreendido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após desembarcar de Lisboa. Ele está proibido de deixar o país e não pode se comunicar com outros investigados. Para Moraes, o pastor "exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado".

Trocas de mensagens

Relatório da PF mostra mensagens trocadas entre Bolsonaro e Eduardo. Nos diálogos, eles falam sobre a "ajuda dos EUA" ao ex-presidente, e o deputado pede que o pai agradeça Donald Trump nas redes sociais após as sanções aplicadas ao Brasil. "O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Fizemos a nossa parte", afirmou em uma das conversas.

Eduardo fez xingamentos ao próprio pai. "VTNC [vai tomar no c*] SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu. O parlamentar criticou as declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder 360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro".

O parlamentar pediu para Bolsonaro não dar uma entrevista em julho pois a "Magnitsky no Moraes está muito muito próxima". Na ocasião, ele disse ao pai: "se vc disser algo sobre EUA que não se encaixar com o que estamos fazendo aqui, pode enterrar algumas ações".

"Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF", disse o filho 03 ao pai. Para a PF, o deputado pretendia mostrar ao ex-presidente que a tentativa de negociação do governador de São Paulo com os EUA poderia atrapalhar suas articulações em Washington em favor do pai. As mensagens revelam também o interesse de Eduardo em se tornar o candidato do pai à Presidência da República em 2026 e brecar uma possível candidatura de Tarcísio.