Topo

Notícias

Alguns membros do Fed notaram que uso de stablecoin pode crescer após aprovação do GENIUS Act

São Paulo

20/08/2025 15h55

A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) registrou que "muitos participantes discutiram desdobramentos recentes e prospectivos relacionados a stablecoins de pagamento e possíveis implicações para o sistema financeiro". Alguns dirigentes observaram que a utilização dessas moedas digitais pode crescer após a recente aprovação do GENIUS Act nos EUA.

Segundo o documento, alguns participantes destacaram que stablecoins de pagamento poderiam ajudar a melhorar a eficiência do sistema de pagamentos e também "aumentar a demanda pelos ativos necessários para lastreá-las, incluindo títulos do Tesouro".

Ao mesmo tempo, o Fed avaliou que o avanço desses instrumentos "pode ter implicações mais amplas para os sistemas bancário e financeiro, assim como para a implementação da política monetária".

A ata destacou que, diante desse cenário, os dirigentes "consideraram que o tema merecia atenção cuidadosa", incluindo o acompanhamento próximo dos diferentes ativos usados como lastro.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Vídeo flagra professora agredindo aluno com pilha de livros em escola no RS

EUA intensifica ataques contra TPI em relação a Israel

Quem é Coronel, chefe do TCP suspeito de matar jovem que disse não a ele

Trump compra mais de US$100 mi em títulos durante seu mandato, mostra declaração

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Doenças transmitidas por mosquitos batem recorde na Europa

Avião da Força Aérea dos EUA que pousou no Brasil é usado pela CIA

Para preparar agenda: feriados nacionais em 2026 vão permitir mais emendas

Sem citar Tarcísio, Haddad diz que 'faltou liderança' em caso Ultrafarma

Embaixada dos EUA no Brasil diz que avião estava em 'missão diplomática'

Decisão de Dino não resolve sanção de Lei Magnitsky, diz advogado do Ibram