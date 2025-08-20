Topo

Notícias

Alex Soros: Ação de Trump contra Brasil é tentativa, contra Lula, de mudar regime

Rio

20/08/2025 18h15

O presidente do Conselho da Open Society, Alex Soros, afirmou nesta quarta-feira, 20, que as tarifas e sanções impostas contra o Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são uma tentativa de interferência no regime político brasileiro, em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e em prejuízo ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"No caso do Brasil, é claramente uma tentativa de mudar o regime contra o Lula e a favor do Bolsonaro. Está claro na carta que foi enviada, está claro nas políticas, se é que podem ser chamadas de políticas", disse Soros, em palestra durante o seminário "Globalização, Desenvolvimento e Democracia" na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, realizado pelo banco em parceria com a Open Society Foundations.

Para Alex Soros - que é filho do investidor bilionário e filantropo George Soros -, Trump enxerga a imposição de tarifas como um instrumento de poder, mas Washington já estaria voltando atrás, tanto porque Bolsonaro está inelegível quanto porque pesquisas tendem a mostrar desvantagens de suas medidas.

"Os americanos adoram café e querem continuar tomando seu café", lembrou. "Desde que Trump foi eleito, houve apenas uma eleição em que ele ou Vance (J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos) tentaram interferir e elegeram um candidato, foi na Polônia. Se olhar o mundo, é muito pior ser amigo do Trump do que inimigo dele. É muito melhor ser atacado por ele por motivos políticos do que ser amado por ele", acrescentou.

O investidor norte-americano disse que Trump tem usado tarifas como ferramenta da disputa em todo o hemisfério ocidental, e não apenas contra o Brasil. Soros comentou sobre já ter se referido a Trump como uma pessoa que faz bullying, prática que tem tido efeitos políticos negativos, como o aumento do sentimento de patriotismo entre a população dos países-alvo.

"Eu disse no contexto dos Estados Unidos, e acho que se aplica ao mundo inteiro. Trump apenas respeita pessoas que são mais poderosas ou mais ricas do que ele. É uma fascinação que ele tem com estados como Arábia Saudita ou Catar", mencionou. "Você não pode permitir que os que fazem bullying te dominem. É importante lutar contra isso e segurar à frente sua posição."

Quanto à questão da emergência climática, Soros constatou que a ausência dos Estados Unidos, o maior emissor de gases estufa, na COP30 "obviamente é uma questão", mas a conferência sobre mudanças climáticas é uma oportunidade para o Brasil de exibir realizações, num momento em que a humanidade "está perdendo essa guerra". Segundo ele, diante da falta de perspectivas de conquistas futuras na vida, a emergência climática torna-se uma "questão secundária para as pessoas".

"Acho que nós não pensamos o suficiente no que as pessoas estão dispostas a sacrificar para combater a mudança climática, ou então está tão distante na forma, que não é algo de emergência. Então há uma paralisia", concluiu.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Câmara aprova PL que prevê derrubada de árvores para expansão do Butantan

MPT-PB pede bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e marido

Alex Soros: Ação de Trump contra Brasil é tentativa, contra Lula, de mudar regime

CCJ do Senado aprova voto impresso em projeto do Novo Código Eleitoral

Dino diz que sua decisão 'não tem a ver' com queda de bancos na Bolsa

Carne suína: ABPA projeta produção de até 5,42 milhões de t em 2025

Carne de frango: ABPA projeta produção de até 15,4 milhões de t em 2025

Petróleo sobe após queda de estoques nos EUA

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

Oposição impõe derrota ao governo e elege um dos seus para presidir CPI do INSS

Dino diz que Brasil vive 'deserto institucional' e que há 'tentação' de ativismo judicial