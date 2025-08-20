Topo

Alckmin diz que decisão dos EUA sobre tarifa global de produtos com aço e alumínio aumenta competitividade do Brasil

20/08/2025 16h58

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que a decisão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos de elevar as tarifas de aço e alumínio contidos em uma lista de produtos importados pelo país aumenta a competitividade do Brasil, uma vez que a taxação maior valerá para a grande maioria dos parceiros comerciais dos EUA.

Segundo Alckmin, de um total de US$40 bilhões exportados pelo Brasil aos EUA, US$2,6 bilhões serão afetados pela nova iniciativa, recebendo a mesma cobrança que incidirá sobre outros países.

O governo dos EUA informou na terça-feira que 407 categorias de produtos estavam sendo adicionadas à lista de produtos "derivados" de aço e alumínio cobertos por tarifas setoriais de importação, com uma tarifa de 50% sobre qualquer conteúdo de aço e alumínio desses produtos, mais a alíquota do país sobre o conteúdo que não seja de aço e alumínio.

"(Por que) isso é importante? Porque melhora a nossa competitividade na área industrial", disse Alckmin em coletiva de imprensa após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

(Por Victor Borges)

