Topo

Notícias

Acordo comercial entre EUA e UE não está longe da previsão básica do BCE, diz Lagarde

20/08/2025 08h28

FRANKFURT (Reuters) - O acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia está próximo da linha de base assumida pelo Banco Central Europeu, mas a incerteza persiste em setores-chave como o farmacêutico e o de semicondutores, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta quarta-feira.

A UE aceitou tarifas de 15% sobre a maioria dos itens no acordo firmado no mês passado, evitando uma guerra comercial total e proporcionando maior clareza às empresas, mesmo que as novas barreiras reduzam o crescimento econômico.

"O acordo comercial estabelece uma tarifa média efetiva estimada entre 12% e 16% para as importações norte-americanas de produtos da zona do euro", disse Lagarde em Genebra.

"Essa tarifa média efetiva é um pouco mais alta -- mas ainda próxima -- das premissas usadas em nossas projeções de base em junho passado", disse ela. "O resultado do acordo comercial está bem abaixo do cenário severo para as tarifas dos EUA de mais de 20%."

A projeção básica do BCE pressupõe um crescimento econômico de 1,1% no próximo ano, enquanto o resultado "severo" teria reduzido esse crescimento para 0,7%, segundo as projeções de junho do BCE.

É provável que o acordo comercial entre os EUA e a UE ainda pese sobre o crescimento econômico, acrescentou Lagarde, dizendo que uma desaceleração há muito prevista já era evidente nos dados econômicos do segundo trimestre.

A UE, que sempre dependeu de um amplo comércio exterior para crescer, deve agora diversificar seu comércio com outras nações para manter o crescimento e compensar o impacto negativo das tarifas norte-americanas, disse Lagarde.

"Embora os Estados Unidos sejam -- e continuarão sendo -- um importante parceiro comercial, a Europa também deve procurar aprofundar seus laços comerciais com outras jurisdições, aproveitando os pontos fortes de sua economia voltada para a exportação", disse ela.

(Reportagem de Balazs Koranyi)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Papa Leão estabelece dia de jejum e orações pela paz na sexta-feira

Cade acerta ao suspender Moratória da Soja, avalia secretário da Agricultura

Genial/Quaest: Lula é desaprovado em SP, RJ, MG, PR, RS e GO e aprovado em PE e BA

Incêndios em Portugal provocam terceira morte

Aprovação de Lula cresce e vai a 46%, aponta pesquisa Genial/Quaest

Israel aprova plano que divide Cisjordânia e 'enterra' o Estado Palestino

Aprovação do governo melhora e atuação de Lula frente a tarifas dos EUA é bem avaliada, diz Genial/Quaest

Belarus e Irã, ambos amigos de Putin, planejam fortalecer laços militares

Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

Avião da Força Aérea dos EUA pousa em SP após Ministério da Defesa autorizar

Israel mobiliza reservistas para ocupação de Gaza e quer recrutar mais de 10 mil soldados no exterior