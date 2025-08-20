Topo

Notícias

Ações de tecnologia pressionam Wall St com cautela antes de simpósio do Fed

20/08/2025 11h41

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quarta-feira e o Nasdaq atingiu uma mínima de duas semanas uma vez que os ganhos em tecnologia perderam força e a cautela prevalecia antes do simpósio do Federal Reserve em Jackson Hole nesta semana.

Depois de impulsionar grande parte da recuperação do mercado em relação à liquidação de abril, as ações de tecnologia estão recuando conforme os investidores reveem as altas avaliações do setor. O índice de tecnologia do S&P 500 caía 1,7% no dia.

Para aprofundar as preocupações com a interferência do governo nas empresas, fontes disseram que o governo Trump está estudando a possibilidade de assumir participações acionárias em empresas de chips, como a Intel, em troca de concessões nos termos da Lei CHIPS - apenas algumas semanas após acordos sem precedentes de compartilhamento de receitas com a Nvidia e a AMD.

A Nvidia caía 2,8% e a Advanced Micro Devices perdia 3%, enquanto a Intel e a Micron tinham queda de cerca de 6% cada. Os resultados trimestrais da Nvidia, em 27 de agosto, são muito aguardados para se obter pistas sobre a demanda por inteligência artificial.

Outras megacaps como Apple e Meta também sofriam pressão, caindo 1,4% e 2,3% respectivamente.

"Ver um pequeno recuo aqui depois de um grande movimento de alta é perfeitamente normal e saudável", disse Adam Sarhan, chefe-executivo da 50 Park Investments.

"Se as vendas piorarem, você verá uma rotação da tecnologia para áreas subvalorizadas do mercado, como ações de biotecnologia ou saúde ou ações de small caps."

O Dow Jones Industrial Average caía 0,04%, para 44.904,72 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,62%, a 6.371,75 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 1,28%, para 21.042,50 pontos.

A ata da reunião de julho do Fed, na qual a taxa de juros permaneceu inalterada, será divulgada às 15h (horário de Brasília). Ela pode definir o tom antes da conferência anual do banco central em Jackson Hole, entre 21 e 23 de agosto.

O chair Jerome Powell vai falar na sexta-feira e seus comentários serão examinados para se obter uma visão da política monetária, mesmo com os investidores prevendo um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Johann M Cherian e Sanchayaita Roy em Bengaluru)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Polícia francesa investiga morte transmitida ao vivo

Como são os navios de guerra que os EUA mandaram para a Venezuela

Israel aprova plano de assentamentos para "apagar" ideia de Estado palestino

Trump x Maduro: o que se sabe sobre conflito que pode escalar na Venezuela

Quem é Wagner Rosário, indicado por Tarcísio ao TCE de SP

Xi faz segunda visita ao Tibete como presidente da China

O que é o Cartel de los Soles, grupo venezuelano na mira dos EUA

Neta de Lula diz que Janja não é uma primeira-dama 'típica' e ajuda a 'blindar' o avô

Em meio à ofensiva diplomática, Rússia bombardeia regiões estratégicas da Ucrânia

Primeira viagem de Leão 14 será para o Líbano, informa cardeal

Lula e Macron se comprometeram em concluir diálogo para assinatura de acordo UE-Mercosul neste semestre, diz Planalto