Ações de tecnologia pressionam Wall St com cautela antes de simpósio do Fed

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quarta-feira e o Nasdaq atingiu uma mínima de duas semanas uma vez que os ganhos em tecnologia perderam força e a cautela prevalecia antes do simpósio do Federal Reserve em Jackson Hole nesta semana.

Depois de impulsionar grande parte da recuperação do mercado em relação à liquidação de abril, as ações de tecnologia estão recuando conforme os investidores reveem as altas avaliações do setor. O índice de tecnologia do S&P 500 caía 1,7% no dia.

Para aprofundar as preocupações com a interferência do governo nas empresas, fontes disseram que o governo Trump está estudando a possibilidade de assumir participações acionárias em empresas de chips, como a Intel, em troca de concessões nos termos da Lei CHIPS - apenas algumas semanas após acordos sem precedentes de compartilhamento de receitas com a Nvidia e a AMD.

A Nvidia caía 2,8% e a Advanced Micro Devices perdia 3%, enquanto a Intel e a Micron tinham queda de cerca de 6% cada. Os resultados trimestrais da Nvidia, em 27 de agosto, são muito aguardados para se obter pistas sobre a demanda por inteligência artificial.

Outras megacaps como Apple e Meta também sofriam pressão, caindo 1,4% e 2,3% respectivamente.

"Ver um pequeno recuo aqui depois de um grande movimento de alta é perfeitamente normal e saudável", disse Adam Sarhan, chefe-executivo da 50 Park Investments.

"Se as vendas piorarem, você verá uma rotação da tecnologia para áreas subvalorizadas do mercado, como ações de biotecnologia ou saúde ou ações de small caps."

O Dow Jones Industrial Average caía 0,04%, para 44.904,72 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,62%, a 6.371,75 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 1,28%, para 21.042,50 pontos.

A ata da reunião de julho do Fed, na qual a taxa de juros permaneceu inalterada, será divulgada às 15h (horário de Brasília). Ela pode definir o tom antes da conferência anual do banco central em Jackson Hole, entre 21 e 23 de agosto.

O chair Jerome Powell vai falar na sexta-feira e seus comentários serão examinados para se obter uma visão da política monetária, mesmo com os investidores prevendo um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Johann M Cherian e Sanchayaita Roy em Bengaluru)