Ações da China fecham em máxima de 10 anos com entrada de fundos

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram para seu nível mais alto desde 2015 nesta quarta-feira, ampliando os ganhos alimentados por uma rotação de fundos para ações em meio à diminuição das tensões comerciais e à repressão de Pequim à concorrência excessiva.

No fechamento, o índice CSI300 de blue-chips da China teve alta de 1,1%, enquanto o índice de Xangai subiu 1%. O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, avançou 0,2%.

O índice de Xangai subiu para 3.766 pontos, o nível mais alto desde agosto de 2015.

Mais de 200 fundos mútuos foram criados desde julho, dos quais mais de 70% são focados em ações, informou o Shanghai Securities News nesta quarta-feira. Esses fundos de ações recém-criados levantaram 67,7 bilhões de iuanes, fornecendo combustível novo para as altas.

Os investidores também foram incentivados por novas medidas do governo para conter as guerras de preços e o excesso de capacidade industrial.

O Ministério da Indústria da China disse que realizou uma reunião com representantes do setor de energia solar, a segunda em dois meses, pedindo que o setor fortaleça as regulamentações e reduza a concorrência extrema entre as empresas.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,51%, a 42.888 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,17%, a 25.165 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,04%, a 3.766 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,14%, a 4.271 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,68%, a 3.130 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 2,99%, a 23.625 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,08%, a 4.219 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,25%, a 8.918 pontos.

