Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em acidente com Porsche em SP

Influencer Bia Miranda publicou imagens dentro do carro conversível antes do acidente na Faria Lima - Reprodução de redes sociais
do UOL

Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 10h05

Os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", sofreram um acidente de carro na manhã de hoje na avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Porsche conversível na qual casal estava ficou destruída no acidente, que aconteceu perto da rua Elvira Ferraz. A colisão aconteceu pro volta das 6h30, segundo ocorrência policial.

Porsche teria batido em um carro de passeio e colidido em um poste semafórico em seguida. Ao UOL, a CET informou que a faixa esquerda da via seguia bloqueada às 10h20.

Polícia foi acionada para fazer bafômetro no motorista da Porsche, mas ele não foi encontrado no local. Não há informações sobre quem estaria dirigindo o veículo ocupado pelo casal no momento do acidente.

Em publicação nas redes sociais, Gato Preto confirmou que se envolveu em um acidente e machucou a mão. Ele publicou uma foto indo para casa depois da colisão.

Bia Miranda ainda não se pronunciou sobre o acontecido, mas vídeos feitos após a colisão mostram ela de pé do lado de fora do carro após o acidente. Última publicação feita por ela foi dentro do carro, com o veículo ainda estacionado, antes das 6h.

Influenciadores publicaram vídeo bebendo e fumando dentro do veículo horas antes do acidente. Bia Miranda aparece fumando dentro do carro parado enquanto Gato Preto está no volante. Outras imagens, publicadas pelo influenciador Gato Preto, mostram garrafas de bebida em uma festa durante a madrugada.

Porsche conversível ficou destruída em acidente na Faria Lima - SBT/Reprodução de vídeo - SBT/Reprodução de vídeo
Porsche conversível ficou destruída em acidente na Faria Lima
Imagem: SBT/Reprodução de vídeo

Acidente acontece menos de duas semanas após casal ser alvo de operação contra promoção de jogos de azar nas redes sociais. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos dois e prendeu outro influencer por envolvimento com promoção do "Jogo do Tigrinho".

Dois meses atrás, casal tinha se separado após trocar acusações de agressões, com Bia afirmando que levou um chute do influenciador. Ela procurou a delegacia e disse que estava "esgotada, cansada de tudo" e que teria colocado um ponto final na relação. Gato Preto, por sua vez, disse que "não nasceu para ser trouxa e para apanhar de mulher".

