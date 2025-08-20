Topo

Notícias

Acidente de ônibus no Afeganistão mata 79 pessoas

20/08/2025 08h59

Por Mohammad Yunus Yawar

CABUL (Reuters) - Um ônibus superlotado que transportava afegãos expulsos do Irã sofreu um acidente no oeste do Afeganistão e pelo menos 79 pessoas morreram, informaram autoridades na quarta-feira.

O acidente na rodovia Herat-Cabul envolveu uma moto, um caminhão e um ônibus na noite de terça-feira, disse Ahmdullah Muttaqi, chefe do departamento de informações do governo provincial de Herat.

O ônibus transportava refugiados afegãos expulsos do Irã, parte de um êxodo de centenas de milhares de pessoas, que estavam a caminho da fronteira para Cabul.

Abdul Mateen Qaniee, porta-voz do Ministério do Interior, disse que o ônibus pegou fogo após o acidente e que o número de mortos era de 79, com 17 crianças entre os mortos.

Imagens de vídeo do local mostraram chamas engolfando o ônibus, com um caminhão de bombeiros tentando apagar o fogo.

Acidentes de trânsito são comuns no Afeganistão, com infraestrutura precária exacerbada por décadas de guerra e motoristas que não seguem as regras.

"Pedimos às autoridades de transporte que forneçam informações precisas sobre o acidente o mais rápido possível e que compartilhem suas descobertas sobre a parte responsável", disse Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo afegão.

Herat, uma importante província na fronteira do Afeganistão com o Irã e o Turcomenistão, atualmente abriga dezenas de milhares de imigrantes deportados do Irã.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

França investiga morte de homem em transmissão de vídeo ao vivo após violência e humilhações

Israel convoca dezenas de milhares de reservistas antes da nova ofensiva em Gaza

Estamos criando milhões de zumbis digitais, diz cientista brasileiro sobre internet

No Japão, Guterres diz que África está pronta para avançar

Acidente de ônibus no Afeganistão mata 79 pessoas

Reino Unido proíbe propaganda do sabonete Sanex por 'estereótipo racial'

Tatuagens faciais hindus, uma tradição que se perde nas cidades do Paquistão

Namorado de estudante trans da Unesp detalha em depoimento como a jovem foi morta, diz polícia

Câmara aprova mensagem presidencial sobre acordo com ONU para realizar COP30 em Belém

Rússia diz que discussões sobre segurança sem Moscou são "caminho para lugar nenhum"

Papa Leão estabelece dia de jejum e orações pela paz na sexta-feira