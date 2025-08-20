7 frutas ricas em fibras para ajudar a sua saúde intestinal

Na era dos ultraprocessados, recheados de aditivos e pobres em nutrientes, há um time silencioso de heróis vegetais que continua desempenhando um papel fundamental na nossa saúde: as frutas in natura. Em especial, aquelas ricas em fibras —essas moléculas resistentes à digestão humana, mas com um impacto direto e valioso sobre o nosso bem-estar.

Fibras alimentares não só combatem a prisão de ventre, como ajudam a reduzir o colesterol, controlar os níveis de açúcar no sangue, aumentar a saciedade (e facilitar o controle do peso) e até prevenir doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer. Sem contar a ação prebiótica: elas alimentam as boas bactérias do intestino, fundamentais para a imunidade, a saúde mental e até o humor.

A seguir, veja sete frutas ricas nesse nutriente:

1. Pequi

Pequi protege contra doenças cardiovasculares Imagem: Getty Images/iStockphoto

Com 19 g de fibras a cada 100 g, o pequi é praticamente um superalimento nacional. A polpa gordurosa e amarela esconde um tesouro nutricional: além das fibras, traz gorduras insaturadas (boas para o coração), fósforo, potássio, magnésio e as vitaminas A, C e E. Rico em antioxidantes, tem potencial protetor contra doenças cardiovasculares.

2. Macaúba

Imagem: Ademar Filho/Divulgação

Também conhecida como bocaiúva, a macaúba entrega 13,4 g de fibras por 100 g —e vem turbinada com potássio, vitamina E, betacaroteno e gorduras monoinsaturadas. Esse tipo de gordura é queridinha dos cardiologistas por ajudar a controlar o colesterol e proteger os ossos.

3. Tucumã

Imagem: iStock

Com 12,7 g de fibras por 100 g, o tucumã é uma iguaria da região Norte que une sabor e função. É pouco doce (seu sabor lembra o damasco), rico em ômega 3, betacaroteno e vitaminas A, B e C. Fortalece o sistema imunológico e combate o envelhecimento precoce, funcionando como um escudo natural contra vírus e o tempo.

4. Caqui

Imagem: iStock

Essa fruta de textura quase cremosa fornece 6,5 g de fibras por 100 g, além de vitamina A e C e betacaroteno em abundância — substância natural que atua como antioxidante combatendo a formação de radicais livres. Ela ainda carrega uma boa dose de ferro, fósforo e cálcio. Esses nutrientes contribuem para manter a saúde da pele, dos cabelos e das unhas, além de fortalecer o sistema imunológico.

5. Tamarindo

Imagem: Getty Images

Ácido no sabor, mas generoso no conteúdo: o tamarindo entrega 6,4 g de fibras a cada 100 g. Ele também é fonte de cálcio, fósforo e ferro, nutrientes que ajudam a formar ossos, combater a anemia e reduzir a fadiga. De quebra, tem ação antioxidante e antienvelhecimento.

6. Abacate

Imagem: Getty Images/iStockphotos

Com 6,3 g de fibras por 100 g, o abacate é quase um paradoxo nutricional: calórico, mas excelente para quem quer emagrecer. Isso porque suas gorduras monoinsaturadas aumentam a saciedade e protegem o sistema cardiovascular. E ele ainda entrega ômega 6, 7 e 9 — um combo raro até entre suplementos.

7. Goiaba

Imagem: iStock

A goiaba é um multivitamínico natural. Rica em vitamina C (mais que a laranja, aliás), tem ainda ação antioxidante e propriedades imunológicas. A versão branca apresenta 6,3 g de fibras por 100 g, enquanto a vermelha fica coladinha, com 6,2 g. Escolha qualquer uma: seu intestino vai agradecer do mesmo jeito.

Comer frutas não é só saudável, é estratégico

Não importa se sua prioridade é digestão, controle de peso, imunidade ou longevidade, incluir essas frutas no cardápio é uma escolha de alto rendimento nutricional. Para aproveitar ao máximo, o ideal é consumi-las com casca sempre que possível (é ali que boa parte das fibras se concentra) e variar o cardápio para garantir uma paleta mais ampla de nutrientes.

*Com informações de reportagem publicada em 29/06/2019