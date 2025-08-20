Topo

Economia

4º lote da restituição do IRPF: veja data de pagamento e consulta

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

20/08/2025 06h00

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 no terceiro lote poderá verificar se foi incluído no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes do quarto lote, que terá pagamento programado para 29 de agosto.

Datas dos pagamentos da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe a restituição primeiro?

O pagamento é priorizado para idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Depois, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves. Se houver empate nos critérios, a ordem de entrega da declaração define a prioridade, conforme a Receita Federal.

Ordem de prioridade na restituição:

Idosos com 80 anos ou mais

Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e com doenças graves

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério

Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo PIX para receber

Demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF

Para verificar se a restituição está incluída no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

A situação da restituição é atualizada mensalmente. Se o pagamento não estiver previsto no lote consultado e não houver pendências na declaração, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Economia

4º lote da restituição do IRPF: veja data de pagamento e consulta

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário de pagamentos

Salário mínimo 2025: veja valor atual do piso nacional após reajuste

INSS de agosto: veja calendário com datas de pagamento

Quando cai o Bolsa Família de setembro? Veja datas de pagamento

Prefeitura do Rio divulga mais de 1.000 vagas de emprego; veja cargos

Defensoria de SC abre concurso com salários de até R$ 9.300

EUA ampliam alcance de taxas sobre aço e alumínio para 'produtos derivados'

Quais os próximos passos na investigação comercial dos EUA contra o Brasil

Amanda Klein: Economia brasileira desacelera e 'desinflaciona'

Os 10 cursos que oferecem estágios com maiores remunerações no Brasil