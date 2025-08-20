4º lote da restituição do IRPF: veja data de pagamento e consulta

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 no terceiro lote poderá verificar se foi incluído no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes do quarto lote, que terá pagamento programado para 29 de agosto.

Datas dos pagamentos da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe a restituição primeiro?

O pagamento é priorizado para idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Depois, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves. Se houver empate nos critérios, a ordem de entrega da declaração define a prioridade, conforme a Receita Federal.

Ordem de prioridade na restituição:

Idosos com 80 anos ou mais

Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e com doenças graves

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério

Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo PIX para receber

Demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF

Para verificar se a restituição está incluída no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

A situação da restituição é atualizada mensalmente. Se o pagamento não estiver previsto no lote consultado e não houver pendências na declaração, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".