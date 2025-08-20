Topo

3º Ciclo da Oferta de Partilha terá 7 blocos; empresas têm até 11/9 para declarar interesse

20/08/2025 17h11

O 3º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP) vai ofertar sete blocos no leilão previsto para 22 de outubro, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Serão vendidos os blocos Jaspe, Citrino, Larimar, Ônix, Itaimbezinho, Ametista e Esmeralda.

Segundo a ANP, esses foram os blocos que receberam declaração de interesse acompanhada de garantia de oferta das empresas com inscrição ativa na OPP, conforme divulgação da agência no dia 15 de julho.

As empresas com inscrição ativa na OPP poderão ampliar seu interesse no certame até o dia 11 de setembro, com a apresentação de novas declarações de interesse e garantias de oferta adicionais para os sete blocos em oferta no 3º Ciclo.

As licitantes constantes nessa relação que não apresentem declaração de interesse poderão fazer ofertas em consórcio com licitante que tenha declarado interesse no prazo do cronograma do 3º Ciclo da OPP.

Foram habilitadas para o 3º Ciclo da OPP a 3R Petroleum, BP, Chevron, CNOOC, Ecopetrol, Equinor, Karoon, Petrogal, Petrobras, Petronas, Prio, Qatar, Shell, Sinopec e TotalEnergies.

Notícias

