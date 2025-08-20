Topo

Notícias

Para preparar agenda: feriados nacionais em 2026 vão permitir mais emendas

Calendário de 2026 prevê emendas em feriados nacionais - Károly Váltó/Pixabay
Calendário de 2026 prevê emendas em feriados nacionais Imagem: Károly Váltó/Pixabay
do UOL

Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 15h50

O calendário de feriados nacionais em 2026 vai contar com 10 datas. Diferente deste ano, haverá mais margem para emendas para quem desejar aproveitar o momento de descanso com viagens.

O que aconteceu

A maioria dos feriados nacionais cairá em dias de semana. A exceção será o dia 15 de novembro, que celebra a Proclamação da República, e será em um domingo.

Serão quatro feriados nacionais na sexta-feira em 2026. E mais três feriados vão cair na segunda-feira —o que pode render folgas estendidas para os trabalhadores.

Alguns pontos facultativos também vão proporcionar possíveis emendas. Na lista, pode-se incluir o Carnaval (16 a 18 de fevereiro) e o Corpus Christi (4 de junho, quinta-feira).

Feriados nacionais em 2026

  • 01/01 - Confraternização universal (quinta-feira)
  • 03/04 - Sexta-feira Santa (sexta-feira)
  • 21/04 -Tiradentes (terça-feira)
  • 01/05 - Dia do Trabalho (sexta-feira)
  • 07/09 - Independência do Brasil (segunda-feira)
  • 12/10 - Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
  • 02/11 - Finados (segunda-feira)
  • 15/11 - Proclamação da República (domingo)
  • 20/11 - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira)
  • 25/12 - Natal (sexta-feira)

Feriados e emendas em 2025

O segundo semestre deste ano terá mais duas oportunidades de feriados prolongados. As datas para possíveis descanso são:

  • Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - 20 de novembro (quinta-feira)
  • Natal - 25 de dezembro (quinta-feira)

Outros feriados nacionais vão cair em fins de semana. Ao todo serão quatro datas:

  • Independência do Brasil - 7 de setembro (domingo)
  • Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (domingo)
  • Finados - 2 de novembro (domingo)
  • Proclamação da República - 15 de novembro (sábado)

A decisão pela concessão ou não da emenda aos trabalhadores fica a critério da empresa. A legislação trabalhista não estabelece a obrigatoriedade de o empregador conceder folga para prolongação de um feriado.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

EUA intensifica ataques contra TPI em relação a Israel

Quem é Coronel, chefe do TCP suspeito de matar jovem que disse não a ele

Trump compra mais de US$100 mi em títulos durante seu mandato, mostra declaração

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Doenças transmitidas por mosquitos batem recorde na Europa

Avião da Força Aérea dos EUA que pousou no Brasil é usado pela CIA

Para preparar agenda: feriados nacionais em 2026 vão permitir mais emendas

Sem citar Tarcísio, Haddad diz que 'faltou liderança' em caso Ultrafarma

Embaixada dos EUA no Brasil diz que avião estava em 'missão diplomática'

Decisão de Dino não resolve sanção de Lei Magnitsky, diz advogado do Ibram

Gato Preto e Bia Miranda: veja últimas notícias sobre o casal após acidente