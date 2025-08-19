Topo

Wyoming torna-se primeiro Estado dos EUA a emitir stablecoins

São Paulo

19/08/2025 15h24

O governador de Wyoming, Mark Gordon, anunciou nesta terça-feira, 19, o lançamento da stablecoin Frontier Stable Token (FRNT), o que torna o estado o primeiro nos EUA a emitir um token estável baseado em blockchain.

"O FRNT foi concebido para proporcionar transações digitais seguras, transparentes e eficientes para indivíduos, empresas e instituições em todo o mundo. Esta iniciativa inovadora consolida Wyoming na vanguarda das finanças digitais e da inovação em blockchain", escreveu a Comissão de Tokens Estáveis do Wyoming na rede social X.

"Por anos, temos sido o estado líder em regulamentação de blockchain, criptomoeda e ativos digitais, aprovando mais de 45 peças de legislação desde 2016", disse Gordon, que também é o presidente da comissão.

O FRNT será totalmente lastreado por dólares americanos e títulos do Tesouro de curta duração, protegidos para o benefício dos detentores de tokens, informou.

