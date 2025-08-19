Topo

Venezuela: Quem são os 4,5 milhões de milicianos convocados por Maduro contra os EUA?

19/08/2025 06h30

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (18) a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que chamou de "ameaças" dos Estados Unidos, que aumentaram a recompensa por informações que levem à captura do líder venezuelano e lançaram uma operação antidrogas com militares no Caribe. "Fuzis e mísseis para a força camponesa! Para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela", proclamou Maduro

"Vou ativar nesta semana um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 4,5 milhões de milicianos, de todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas", anunciou Maduro em ato transmitido pela TV, ao ordenar "tarefas" perante "a renovação das ameaças" dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Composta por aproximadamente 5 milhões de reservistas, segundo dados oficiais, a milícia criada pelo ex-presidente Hugo Chávez tornou-se posteriormente um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Ameaças podres"

Maduro agradeceu pelas manifestações de apoio diante do que chamou de "repetição podre" de ameaças. "Os primeiros a manifestar solidariedade e apoio a este presidente trabalhador que aqui está foram os militares desta pátria", destacou o líder venezuelano, que pediu às bases políticas do seu governo que avancem na formação das milícias camponesas e operárias "em todas as fábricas".

"Fuzis e mísseis para a força camponesa! Para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela", proclamou Maduro. "Mísseis e fuzis para a classe operária, para defender a nossa pátria!"

