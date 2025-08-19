Topo

Notícias

UE diz que esboço de comunicado conjunto sobre comércio e tarifas foi enviado de volta aos EUA

19/08/2025 09h02

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia, que na semana passada recebeu um texto do governo dos Estados Unidos com sugestões sobre a finalização de um comunicado conjunto sobre comércio e tarifas, enviou de volta o esboço para os EUA, disse um porta-voz da Comissão Europeia durante uma coletiva de imprensa diária nesta terça-feira.

"Posso confirmar que enviamos de volta o esboço do comunicado conjunto aos EUA", disse o porta-voz, acrescentando que o contato entre o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, e o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o representante Comercial norte-americano, Jamieson Greer, está em andamento. "O trabalho continua".

A UE e os Estados Unidos fecharam um acordo comercial no final de julho, mas apenas a tarifa básica de 15% foi implementada até o momento. A UE ainda está aguardando que a Casa Branca emita decretos para cobrir as exceções, como no caso da indústria automotiva.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Foco se volta para garantias de segurança após reunião sobre Ucrânia deixar incerto caminho para paz

PF faz operação contra suspeitos de desviar R$ 50 mi da educação do MA

Tarcísio diz que não gasta tempo pensando em candidatura à Presidência em 2026

Guterres ressalta um dos anos mais letais para trabalhadores humanitários

Primeira usina de etanol de trigo é inaugurada

Calor fora da época em SP e outros Estados do Brasil deve começar na quarta-feira

Chanceler russo elogia Trump e critica europeus sobre abordagem de esforço de paz na Ucrânia

Rússia devolveu os corpos de 1.000 soldados ucranianos, diz Kiev

Israel estuda resposta do Hamas à proposta de cessar-fogo em Gaza

Quase 400 mortos no Paquistão pelas chuvas de monção

Nem homens, nem estresse: comunidades 100% femininas florescem na China