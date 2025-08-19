TV Brasil: Copa América Feminina chegou a 1,17 milhão de casas

Não foi apenas a seleção brasileira que brilhou na Conmebol Copa América Feminina de Futebol de 2025. A exibição do torneio pela TV Brasil e pelas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), entre os dias 13 de julho e 2 de agosto, impulsionou significativamente os índices de audiência, com média consolidada de 0,40%. Isso garantiu audiência superior à média em todos os dias em que foram exibidos os jogos do campeonato.

Foram transmitidas seis partidas da seleção brasileira, com destaque para os jogos contra o Paraguai e a Colômbia, que figuraram entre as dez maiores audiências esportivas da TV Brasil em 2025.

O jogo Paraguai x Brasil, exibido em 22 de julho, liderou o ranking de transmissões de futebol feminino da emissora no ano, nas praças do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Distrito Federal.

O alcance acumulado foi de 1,2 milhão de indivíduos e 1,17 milhão de domicílios, com mais de 71 milhões de minutos assistidos, o equivalente a 1,1 milhão de horas de conteúdo visualizado. Em relação à audiência nas praças do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Distrito Federal, foi especialmente significativa entre o público da classe C, que representou 61% do total, com predominância de espectadores homens com mais de 60 anos.

"Mais uma vez, cumprimos a missão a que nos propusemos de popularizar o futebol feminino, desta vez divulgando os jogos da nossa seleção. Vamos seguir nas próximas semanas com os jogos decisivos das diferentes divisões do Campeonato Brasileiro, consolidando a TV Brasil como a tela do esporte feminino", afirmou o diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Bráulio Ribeiro.

A Copa América foi exibida por 12 emissoras da RNCP, incluindo a TV Brasil (SP, RJ e DF), TVE Bahia, TV Cultura do Pará, TV Encontro das Águas (AM), TV Ceará, TVU Recife, TV UFG (GO), TV UFSC (SC), TVE RS e Rede Minas (MG).

A jornada esportiva da emissora pública para os jogos da Copa América foi mais longa do que de costume, com 30 minutos de pré-jogo, narração de Luciana Zogaib e comentários de Brenda Balbi e Rachel Motta. Além da exibição na TV aberta, os jogos puderam ser conferidos pela TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.

Sobre a competição

A primeira fase da Conmebol Copa América Feminina 2025 foi disputada no sistema de pontos corridos, em dois grupos com cinco seleções cada. Os dois times melhor classificados asseguraram vaga para as semifinais que ocorreram em confrontos eliminatórios únicos. As seleções ganhadoras do mata-mata, Colômbia e Brasil, decidiram o torneio.

A seleção canarinha segue como líder isolada e maior campeã da Conmebol Copa América Feminina, conquistando a nona taça do campeonato. Ou seja, dentro de dez edições realizadas desde 1991, o Brasil ganhou nove. Em 2025, as seleções na disputa foram Brasil, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai.

O Brasil já tinha vaga assegurada para a próxima Copa do Mundo Feminina em 2027, por ser o país-sede, e se garantiu nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, ao chegar à final da Conmebol Copa América Feminina 2025.

A tela do esporte feminino

A transmissão da Conmebol Copa América Feminina 2025 está integrada à estratégia da TV Brasil de ampliar a presença do esporte feminino em sua programação. A emissora exibe atualmente o Campeonato Brasileiro de Futebol Séries A1, A2 e A3 e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

No primeiro semestre de 2025, a exibição do Brasileirão A1 garantiu alcance médio de 144 mil domicílios por jogo, o que representa crescimento de audiência de 29% em relação aos jogos exibidos em 2024 e 54 % a mais do que a média de audiência em outros conteúdos da emissora.

Para ficar por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do futebol feminino, acompanhe o videocast Copa Delas, disponível no Youtube. A produção esportiva traz entrevistas exclusivas, análises das partidas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes e a seleção brasileira.